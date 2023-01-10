تراند اليوم : مسلسل حيره مباشر .. مسلسل حيره حلقة اليوم بث مباشر ام بي سي عراق مسلسل حيره

مسلسل الدراما العراقي حيرة الموسم الاول بث مباشر من بطولة ألكسندر علوم وزهراء بن ميم واياد الطائي وبراء الزبيدي مسلسل حيره مباشر مسلسل حيره حلقة اليوم بث مباشر ام بي سي عراق مسلسل حيره تدور قصة مسلسل حيرة في حكاية يتخللها الحب والانتقام، يتوجب على عاشقين مواجهة مجتمع قاسٍ، ووالد متسلط، عازم على منع زواجها، كما تدور أحداث العمل حول العلاقات العائلية والاجتماعية وما فيها من حب وإنتقام وتحديات، ويبدو من برمو العمل أن ألكسندر علوم سيواجه عائلته من أجل من يحب.



أبطال مسلسل حيرة العراقي

يشارك في بطولة مسلسل حيرة عدد من ألمع النجوم أبرزهم:

ألكسندر علوم.

زهراء بن ميم.

إياد الطائي.

براء الزبيدي.

بكر خالد.

حيدر عبد ثامر.

مواعيد عرض مسلسل حيرة

ويعرض مسلسل حيرة، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت بغداد من الأحد إلى الخميس، كما يعرض على منصة شاهد vip قبلها بيوم.

مسلسل حيرة الحلقة الثالثة

روج الممثل العراقي ​ألكسندر علوم​ لمسلسله الجديد “حيرة”، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، بحيث نشر البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل الذي يتم تصويره في تركيا، وكتب “قريباً”.

وعلّقت زوجته الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ على المنشور كاتبةً: “مبروك يا حبيبي الله يوفقك وإن شاء الله تعبك ما يروح هدر موفقين جميعًا”، ومن المتوقع أن تغني رحمة رياض تتر مسلسل.

هذا العمل سيشكل التعاون الأول بين ألكسندر علوم وزوجته رحمة رياض التي ستقوم بغناء شارة العمل.

وكانت آخر أعمال الفنان ألكسندر علوم، مسلسل “ألماس مكسور”، بطولة:

الكسندر علوم.

هند نزار.

صبا ابراهيم.

ستار البصري.

علي نجم الدين.

رغد خاتون.

كريم محسن.

كاظم القرشي.

غسان إسماعيل.

زيد الملاك.

سارة أوس.

بيدا رشيد.

ودارت أحداث العمل في إطار درامي رومانسي، حيث يحكي عن علاقة حب بين شابة تدعى ريف و طبيب يدعى أحمد لتلاقيهما عدد من الصعوبات، وفي ظل قضايا التزوير وتجارة وبيع الأعضاء البشرية.

مسلسل حيرة الحلقة الرابعة

نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض مقطع فيديو، ضمَّ لقطاتٍ من مسلسل “حيرة”، وتتر العمل، الذي تغنيه، وطرحته أخيراً عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وعلقت رحمة قائلة: “بيه حيرة.. وين أروح، وقلبي ما أعرف مصيره، هسه تكدرون تسمعون تتر مسلسل حيرة عبر قناتي على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية”، مما لاقت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات بالتهنئة.

مسلسل حيرة الحلقة الخامسة

نشرت الفنانة زهراء بن ميم، البرومو الرسمي لـ مسلسل حيرة العراقي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: “مسلسل حيرة أول مسلسل عراقي سوب أوبرا، مسلسل كله حب وكره وانتقام”.

وتابعت: “راح تحترون وماتعرفون شنو تحسون، شكرا لكل الأشخاص اللي ساهمو بهذا العمل ممثلين مخرجين، منتجين عمال كلهم كلهم”، مما لاقت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات بالمباركات والتهنئة.

وكانت آخر أعمال زهراء بن ميم، مسلسل “دجلة وفرات”، بطولة عدد من كبار النجوم أبرزهم:

زهراء بن ميم.

سامي قفطان.

علاء قحطان زغير.

كاظم القريشي.

محمد ناصر.

ضياء الدين سامي.

فوزية حسن.

آسيا كمال.

محمد طعمة التميمي.

وليد العبوسي.

أحمد الركابي.

من ﺗﺄﻟﻴﻒ وإخراج مهند أبو خمرة.

وواصل المسلسل طرح حكايات في قالب رومانسي واستعراضي حول قصص حب عدة، وواقعية بين أبطال كافحوا ليصلوا إلى بعضهم، والوقائع التي تجري بين العاشقين في عدة مناطق عراقية مختلفة.

يذكر أن زهراء بن ميم هي ممثلة تونسية من مواليد عام 1989 من أب تونسي وأم عراقية، ومعروفة في تونس باسم زهراء بن ميم، ومتزوجة من رجل تونسي.