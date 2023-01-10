تراند اليوم : التوقيت المدرسي في رمضان 2018 .. هكذا سيكون التوقيت المدرسي خلال شهر رمضان ؟

التوقيت المدرسي في رمضان 2018 ، كل عام وأنتم بخير، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مذكرة وجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن أوقات الدراسة خلال شهر رمضان للموسم الدراسي 2017/2018.

وحسب بلاغ للوزارة، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، فإن وزارة التربية الوطنية، قررت تأخير وقت الدخول بنصف ساعة، مع تقديم وقت الخروج بنفس المدة الزمنية، على أساس أن يتم هذا التوقيت بإجراء التخفيض المناسب لمختلف الوحدات الدراسية، كما يمكن تكييف هذه الحصص مع خصوصيات الدراسة بالعالم القروي في شهر رمضان، بالنسبة للتعليم بالسلك الإبتدائي.

أما بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، فآختارت الوزارة أن يكون توقيت الدراسة بهذا الشكل، باستثناء يوم الجمعة:

الفترة الصباحية:

من الساعة 8و40 دقيقة صباحا إلى 9و25 دقيقية تليها استراحة 5 دقائق ومن الساعة 9و30 دقيقة إلى الساعة 10و15 دقيقة تليها استراحة 10 دقائق ومن الساعة 10و25 دقيقة إلى الساعة 11 و10 دقائق مع استراحة 5 دقائق ومن الساعة 11و15 دقيقة إلى الساعة 12زوالا.

بلاغ من وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و البحث العلمي موجه الى المدراء و الاساتذة و التلاميذ بخصوص تغيير في توقيت الدراسة خلال شهر رمضان للموسم الدراسي 2017/2018 مذكرة رقم 18-0564 بتاريخ 11 مايو 2018.





الفترة المسائية:

من الساعة 12و30 دقيقة مساء إلى الساعة 13و15 دقيقة تليها استراحة 5 دقائق، من الساعة 13 و20 دقيقة إلى الساعة 14 و5 دقائق تليها استراحة 10 دقائق ومن الساعة 14 و15 دقيقة إلى الساعة 15 تليها استراحة 5 دقائق ومن الساعة 15 و5 دقائق إلى الساعة 15 و50 دقيقة

و أكدت الوزارة في مذكرتها أن هذا التوقيت لا يعني مواقيت إجراء الامتحانات، كما تم تحديدها في المذكرات والاستدعاءات الصادرة عن الوزارة والمتضمنة في الاستدعاءات الصادرة عن الأكاديميات.