تراند اليوم : مسلسل سك على اخواتك الحلقة 5 الخامسة HD مشاهدة الحلقة 5 مسلسل سك على اخواتك الحلقة 5 كاملة

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و يعمل مساعد تمرجي في الوحدة البيطرية بقريته، ويحب هنادي التي تستغله وتغدر به وتتزوج من أخر، وليلة خطوبتها يحزن كثيرًا فيخدعه أحد المعارف ويجعله يطلع لايف على الفسبوك -بإعتباره شيخ سيزيل حزنه على هنادي ويجعلها تعود إليه-يُخبر فيه فساد كبار أهل قريته مما يجعله هدف للإنتقام من جميع أهل قريته، فتتدفعه والدته للهرب والبحث عن والده الذي كان يعتقد إنه توفى ولكنه حي وأصبح رجل أعمال كبير يسعى لإقامة مشروع من شأنه تهديد مصالح الكثير من رجال الأعمال الأخرين مما يدفعهم لمحاولة إغتياله.

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