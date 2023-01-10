تراند اليوم : دعاء اليوم الثالث من رمضان مفاتيح الجنان

دعاء اليوم الثالث من رمضان مفاتيح الجنان ، ننشر لكم أيها الصائمون حول العالم، دعاء اليوم الثاني من رمضان 2018 ، ويستحب على الصائم في اليوم الثاني من شهر رمضان أن يدعو الله بدعاء اليوم الثاني من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله :

" اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَ جَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ".

ثواب هذا الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا" 1.