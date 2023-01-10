تراند اليوم : فيديو .. ريم البارودي تتعرض للضرب والشتم وسط الشارع

القاهرة - الخليج 365

اقدم مواطنون مصريون على ضرب وشتم الفنانة ريم البارودي في وسط الشارع بسبب الاهانة التي كان تقوم بها لوالدتها المقعدة.

الفنانة ريم البارودي تعرضت للضرب في الشارع أثناء تنفيذها مقلبًا يتمثل في تأدية دور فتاة تعتدي على والدتها المقعدة؛ بهدف اختبار ردة فعل الناس.

واشتبك بعض الرجال والسيدات مع ريم البارودي، ووجهوا لها "السباب" و"الشتائم"، منتقدين تصرفاتها بسبب اعتدائها على والدتها التي ظلت تبكي، خلال حلقة برنامج "عقارب الساعة" المذاع على قناة "النهار".

من جانبها، عقبت "البارودي: "في ناس بتتعامل كده مع أهاليهم، وأنا مبسوطة أني قدمت هذه الشخصية، وأثر فيا كتير، كله إلا الأم ولا أتصور أبدًا كيف تعتدي ابنة على والدتها"، متابعة: "لو ابني عمل كدة معايا هتبرأ منه".

واضطر القائمون على البرنامج للتدخل لإنقاذ "البارودي" من أيدي المواطنين، وإخبارهم أنه مجرد "مقلب" لمعرفة رد فعلهم.