تراند اليوم : مسلسل فوق السحاب الحلقة الثالثه 3 + 4 .. مسلسل فوق السحاب الحلقة 4 HD

مشاهدة مسلسل فوق السحاب الحلقة الثالثه 3 من مسلسل فوق السحاب HD مسلسل الاكشن والدراما فوق السحاب بطولة هاني سلامة و ستيفاني صليبا تحميل مسلسل الفوق السحاب الحلقة 3 بجودة عالية HD اون لاين . توالت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فوق السحاب"، حيث اكتشفت ميرنا نورالدين "شقيقة هانى سلامة"، خيانة زوجها لها "شادى الفونس"، واستعانته بفتاة ليل إلى شقتها أثناء تواجدها بالمستشفى، وعندما عادت واكتشفت الأمر، قامت بضربها، حتى سقط جنين ميرنا الذى أنفقت عليه أموالا كثيرة رغم فقرها، حيث حملت فيه عن طريق الحقن المجهرى.

وشهدت أحداث الحلقة أيضا مماطلة ماندو "هانى سلامة"، لعصابة المافيا التى تطارده باستمرار فى روسيا، حيث جمعته بهم جلسات عمل كثيرة حتى يعترف عن مكان اختباء أموالهم التى أخذها منهم.

وتضمنت الحلقة أيضا بعض الأحداث الكوميدية، التى جمعت بين والد ماندو "إبراهيم نصر"، ونجله "تونى ماهر"، حيث لا يزال الأب مستمر فى شرب الشيشة والحشيش باستمرار، وأثناء دخول نجله عليه جلس معه وتبادلا الحديث، وعندما أنصرف الابن عن أبيه "إبراهيم نصر"، صرخ فى وجهه، لانصرافه بدون إذنه، وبعدها بدقائق سأله عن "صوبع حشيش ليشربه"، ثم بعد قليل جلس إبراهيم نصر، مع زوج ابنته "شادى الفونس"، وتبادل معه شرب الشيشة والحشيش، وظل يعاتب زوج ابنته على استعانته بفتاة ليل دون المجئ بها إليه، كى يقضى معها ليلة حمراء هو الأخر، لتخرج الكوميديا التلقائية من الحوار وطريقة أداء الممثلين المبدعة وفى مقدمتهم النجم الكوميدى إبراهيم نصر، أحد رواد الكوميديا وسط نجوم جيله.

يذكر أن مسلسل "فوق السحاب"، يعرض يوميا على شبكة قنوات ON E، وهو من بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وإيهاب فهمى ومحمد محمود عبد العزيز وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر ووائل عبد العزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى إنتاج شركة سينرجى، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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