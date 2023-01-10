تراند اليوم : مسلسل لعنة كارما الحلقة 3 + 4 الثالثة و الرابعة كاملة .. مسلسل هيفاء وهبي لعنة كارما الحلقة 4 أونلاين

مشاهدة مسلسل لعنة كارما الحلقة 3 الثالثة كاملة بطولة هيفاء وهبي في لعنة كارما الحلقة 3 من مسلسل الاثارة والتشويق المصري لعنة كارما الحلقة 3،و يعتبر هذا العمل الفني م أهم الأعمال المطروح علي الشاشات العربية في المرحلة القادمة، حيث يعاني مشاهد من الفتور في التكرار في المسلسلات المملكة، لكن هذا المسلسل يتحدث عن فتاة تعيش حياة اللصوص، وتعمل علي النصب الاحتيال، لكن الحب كان هو الدواء من أجل الابتعاد عن هذا لكار، فهل تستطيع البطلة خلال المسلسل إن تبتعد طويل عن هواياتها.

أبطال وفريق عمل مسلسل لعنة كارما

يشارك في هذا العمل الفنان المعروفة لدي الجميع بجمال المسلسلات، والأفلام التي تقدمها في كل عام، وهي الفنانة هيفاء وهبي التي تمثل دور كارما، إيناس كامل، نبيل عيسي، عبير صبري، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد صيام، شرين.

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