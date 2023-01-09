تراند اليوم : رابط الشهايد .. رابط الشهايد ونتائج امتحانات الطلاب في الامارات

رابط الشهايد ،أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الشهايد ونتائج امتحانات الطلاب من الصف الاول الي الصف الحادي عشر سيكون بداية من يوم علي الخليج 365، الذي يمكن الطلاب من معرفة النتيجة النهائية للعام الدراسي 2022/2023، رابط موقع معلوماتي وموقع الطالب متوفر في الروابط التالية.

كيفية معرفة نتائج الطلاب علي موقع بوابة الطالب :

نتائج امتحانات الطلاب في الامارات يتم الاعلان عليها من خلال الموقع الاكتروني المخصص من وزارة التربية والتعليم ، من اجل معرفة نتيجة الطالب ، الدخول علي الموقع الالكتروني عبر رابط https://studentportal.moe.gov.ae/ ، المربع الاول ادخال البريد الالكتروني للطالب ، المربع الثاني كلمة المرور وستجيل الدخول لتظهر لك نتيجتك.

ندخل للموقع https://studentportal.moe.gov.ae

اسم المستخدم [email protected]

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كلمة السر moe00000

للطالبات استبدل stum ب stuf الأصفار تعني رقم ملف الطالب

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وللقطاع الثاني على منصة [اسيس] على الرابط التالي:

رابط نظام [ اسيس ]

https://maaloumati.adec.ac.ae/aal/StudentAssistantLogin_en.aspx

نتائج امتحانات الطلاب الامارات 2023 :

- نتائج طلبة الثاني عشر يوم الأحد القادم الموافق 4 يوليو 2023.

- نتائج الصفوف العاشر والحادي عشر يوم الإثنين الموافق 5 يوليو

- نتائج طلبة الصفوف الثامن والتاسع يوم الثلاثاء 6 يوليو

- نتائج طلبة الصفوف من الرابع حتى السابع يومين الأربعاء 7 يوليو

- نتائج طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث يوم الخميس 8 يوليو