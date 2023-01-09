تراند اليوم : تتكون التربة نتيجة تجوية الصخور

تتكون التربة نتيجة تجوية الصخور، ووفقاً لدراسات تتكون التربة نتيجة تجوية الصخور، حيث تعتبر التربة من أهم الموارد الطبيعية الموجودة على سطح الأرض. يغطي مساحات شاسعة من سطح الكوكب. تعتمد الحياة على الأرض بشكل أساسي على التربة، وهي مصدر غير مباشر لمختلف الموارد الطبيعية. تنمو فيها النباتات، وتعيش فيها الحيوانات، وتُبنى فيها المنازل والمنازل. يتم بناء المدن والطرق والأنفاق ومختلف جوانب الحياة. تساعد التربة النباتات على الغذاء وتوفر لها جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. تحتوي التربة أيضًا على معادن مختلفة ومواد عضوية وحيوانية بالإضافة إلى الماء والهواء، وفي هذه المقالة سنتعرف على صحة عبارة “تتشكل التربة نتيجة تجوية الصخور”.

تتكون التربة نتيجة تجوية الصخور

إن القول بأن التربة تتشكل عن طريق تجوية الصخور صحيح.

ما هو تكوين التربة؟

تتكون التربة من عدة مكونات، مثل:

المعادن المختلفة: تزود المعادن النباتات بالمواد والعناصر الغذائية .

النباتات والمواد من أصل حيواني: تتكون النباتات والمواد ذات الأصل الحيواني من مواد عضوية تتشكل أثناء التحلل، وتعيش معظم الكائنات الحية في التربة، وتحتوي التربة على جذور النباتات والميكروبات وبعض الحيوانات مثل الديدان والحشرات . والثدييات الصغيرة .

الماء: يعتبر الماء من أهم مكونات التربة، حيث يذوب المعادن والعناصر المختلفة فيها ويشكل محلول التربة، بينما يتسرب معظم المحلول، ويبقى البعض في المساحات المسامية .

ما هي أنواع التجوية

تنقسم عمليات التجوية في الصخور إلى عدة أنواع وهي:

التجوية الميكانيكية: عملية تكسير الصخور إلى قطع صغيرة دون تغيير خصائص تركيبها الكيميائي .

التجوية الكيميائية: وهي طريقة للتجوية تنتج عن تفاعل الهواء أو الماء مع المعادن المختلفة التي تتكون منها الصخور، وهذا يؤدي إلى تكوين معادن جديدة .

تجوية الحيوانات: هي التجوية الناتجة عن تفاعل الحيوانات مع البيئة .

تجوية النباتات: تحدث بسبب الكسور والشقوق في الصخور .

التجوية البشرية: هذه هي العمليات التي تحدث بسبب الأنشطة البشرية .

ما هي مراحل تكوين التربة؟

تمر التربة بمرحلتين رئيسيتين من التكوين:

مرحلة التجوية: وهي المرحلة التي تتكون في التربة نتيجة تدمير الصخور .

التراكم والتجمع: مجموعة من القوى التي تحرك المواد الناتجة عن عمليات التجوية وتوحدها .

ما هي عوامل تكوين التربة؟

هناك عدة عوامل في تكوين التربة، منها:

المكونات الرئيسية للتربة .

زمن .

مناخ .

الطابع الجغرافي .

كائنات حية مختلفة .

ما هي عمليات تكوين التربة؟

هذه أربع عمليات: