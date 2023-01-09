تراند اليوم : لعبة العراق مباشر .. لعبة العراق بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة العراق ضد السعودية بث مباشر

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ينتظر عشاق الكرة الخليجية لعبة العراق والسعودية بث مباشر في كأس الخليج 25 أبرز مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي المقام حاليا فى العراق مما يزيد من رغبة منتخب العراق فى تحقيق النقاط الثلاث والظهور بالصورة المنتظرة من جانب جماهيره الداعم له منذ اليوم الأول.

بث لعبة العراق والسعودية

وتبث لعبة العراق والسعودية ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الخليج العربي وتعتبر هذه المواجهات من كلاسيكيات الكرة الخليجية فى ظل القوة التى يتمتع بها المنتخبين وبالأخص المنتخب السعودي الذى تمكن من الظهور بصورة مشرفة للقارة الأسيوية فى كأس العالم قطر 2022 على الرغم من خروجه من دور المجموعات ولكنه تغلب على الأرجنتين فى الجولة الأولى.

الفرقين موعد اللعبة القنوات الناقلة الملعب العراق – السعودية الإثنين 9 يناير 2023، 5:15 مساءً الجزائر، 6:15 مساءً مصر، 7:15 مساءً السعودية bein البصرة

بث مباشر لعبة العراق والسعودية يحظى بالإهتمام الإعلامي والجماهيري ومن المتوقع أن يقاتل المنتخبين على النقاط الثلاث من أجل حصد بطاقة التأهل للدور المقبل ولكن منتخب السعودية يشارك باللاعبين الشباب والبدلاء مما يزيد من صعوبة مهمته أمام منتخب العراق مستضيف البطولة.موعد لعبة العراق والسعودية.

ويتقاسم المنتخب المنتخب العراقي حاليا المركز الثاني مع المنتخب العماني برصيد نقطة واحدة لكل واحد منهم، بعد ان تعادل المنتخبين في مباراة الافتتاح بدون اهداف، ويأمل اسود الرافدين في الفوز بالمباراة وخطف النقاط الثلاث من اجل مصالحة الجماهير التي ستملى المدرجات من اجل مساندة الأسود والذي تأمل منه الكثير في هذه البطولة.

في المقابل، يأمل الأخضر السعودي في مواصلة الانطلاقة الرائعة في بطولة خليجي 25 بعدما تمكن من الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب اليمن بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويقترب بشكل كبير في التأهل الى الدور نصف النهائي.

المواجهات السابقة بين العراق والسعودية

التقى منتخب العراق والسعودية في سبع مواجهات سابقة، كانت فيها الغلبة لاسود الرافدين بعد تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل فوزين للأخضر السعودي، فيما كانت نتيجة التعادل هي الغائب الرسمي في لقاءات المنتخبين في بطولة كاس الخليج العربي على مدار التاريخ.

المواجهة الأولى كانت في خليجي 4 عام 1967 والتي استضافتها قطر، وقد انتهت تلك المواجهة بفوز العراق بنتيجة تاريخية 7-1.

بعدها استمر تفوق منتخب العراق في خليجي 5 بفوز 2-0، ومن ثم الفوز تكرار الفوز في خليجي 7 بنتيجة 4-0.

وفي خليجي 8 تمكن الأخضر السعودي من تحقيق اول فوز على العراق في بطولات كاس الخليج، عندما فاز بنتيجة 2-1.

بعدها تناوب المنتخبين في تحقيق الانتصارات، بعدما حقق العراق الفوز في خليجي 9 بنتيجة 2-0، وعودة الأخضر السعودي لتحقيق الفوز في خليجي 18 بنتيجة 1-0.

في حين كانت اخر مواجهة بين المنتخبين في خليجي 21 التي أقيمت في البحرين، وقد انتهت تلك المواجهة بفوز العراق 2-0.

تفاصيل و موعد مباراة العراق والسعودية

البطولة : كاس الخليج العربي – خليجي 25

القنوات الناقلة : قناة العراق الرياضية + قناة السعودية وابوظبي والكاس ودبي الرياضية

الملعب : استاد البصرة الدولي

تعليق : سيتم تحديد جميع المعلقين المتاحين بعد قليل.

موعد المباراة : الساعة 07:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة للعبة العراق والسعودية

قائمة القنوات الناقلة للعبة العراق والسعودية تضم الكثير من القنوات الرياضية العربية ومن أبرز هذه القنوات قناة الكأس القطرية بالإضافة إلي قناة دبي الرياضية والشارقية الرياضية وأيضا السعودية الرياضية وأبو ظبي الرياضية التى تعتبر من أهم القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج العربي.