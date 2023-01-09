تراند اليوم : نتائج الحركة الانتقالية 2024- 2023

نتائج الحركة الانتقالية 2024، ينتظر الكثيرين من هيئة التدريس في دولة المغرب نتائج الحركة الانتقالية والتي من المفترض ان تظهر في بداية نوفمبر / تشرين الثاني الا أنه هذه اللحظة لم يخرج بيان من وزارة التربية الوطنية المغربية لتوضيح سبب التأخير، ومن المتوقع ان يتم نشر نتائج الحركة الانتقالية 2022 للأساتذة و المديرين وهيئة التفتيش في النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2023، ومن خلال السطور القادمة نستعرض رابط موقع الخدمة الوطنية للحركات الجديد للاستعلام على نتائج الحركة الانتقالية 2024.

وقد أسفرت نتائج هذه الحركة على استفادة 24235 أستاذا وأستاذة، موزعين حسب الأسلاك على الشكل التالي:

التعليم الابتدائي: 14631 مستفيدا من بينهم 84 تخصص اللغة الأمازيغية؛

التعليم الثانوي الإعدادي: 5069 مستفيدا؛

التعليم الثانوي التأهيلي والتقني: 4535 مستفيدا.

و بالنسبة لطلبات الالتحاق بالأزواج فقد استفاد ما مجموعه 6376 أستاذة و أستاذا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

التعليم الابتدائي: 4279 مستفيدا؛

التعليم الثانوي الإعدادي: 938 مستفيدا؛

التعليم الثانوي التأهيلي والتقني: 1159 مستفيدا.

وجدير بالذكر أن الاستفادة من الانتقال تمت داخل نفس الإقليم وما بين المديريات الإقليمية سواء داخل نفس الجهة أو خارجها كما هو مبين أسفله:

داخل المديرية الإقليمية: 8396 مستفيدا؛

ما بين المديريات الإقليمية داخل نفس الجهة:8117 مستفيدا؛

خارج الجهة: 7722 مستفيدا.

نتائج الحركة الانتقالية 2024

وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم المغربية سيتم الإعلان عن نتائج مباراة التعليم 2023 – 2024 في 35 من شهر نونبر الجاري، بعد الافراج عن المذكرة الخاصة بطلبات التقاعد النسبي لهيئة المفتشين من الأساتذة و المديرين، ومعرفة اليوم المرجعي للإحصاء حيث كان تاريخ البت في لوائح طلبات التقاعد النسبي في 29 أكتوبر الماضي، على أن تظهر النتائج في مطلع نوفمبر 2023، ويكون بعد ذلك النظر في الإحصاء المرجعي في 35 نوفمبر.

ويذكر أن اليوم المرجعي للإحصاء هو اليوم الذي يتم فيه عد احتياجات هيئة التدريس في كل جهة بعد نشر نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة، والنظر في طلبات التقاعد المرجحة، ثم يتم توزيع المناصب الجديدة والإعلان عنها فيما بعد من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

رابط نتائج الحركة الانتقالية

ومن الجدير بالذكر ان التاخير في ظهور نتائج مباراة التعليم سيؤدي إلى التأخر في دخول بداية العام الدراسي الجديد في المغرب للعام 2024-2023، وسوف تكون الخريطة الزمنية لنواتج مباراة التعليم حسب الجدول الزمني التالي: