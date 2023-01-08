تراند اليوم : الاهلي بث مباشر .. ماتش الاهلي والمصري البورسعيدي بث مباشر الان مشاهدة ماتش الاهلي مباشر اليوم الان

النادي الأهلي المصري يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره المحلي، وذلك قبل الإستعداد القوي لمواجهة الرجاء الرياضي المغربي، وتأجيل مواجهاته المحلية في الفترة المقبلة، فهل ينجح الفريق الأحمر في تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس البورسعيدي في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق، أم سيكون هناك نتيجة سلبية للفريق، وبالتالي يحاول موسيماني ورفاقه أن يكون لهم الغلبة في هذه المواجهة ويحققوا العلامة الكاملة علي حساب المنافس.

النادي الأهلي في المواجهة الماضية ضد نادي الإتحاد السكندري نجح في الفوز علي حساب المنافس السكندري بصعوبة كبيرة، وذلك بهدف دون رد عن طريق اللاعب المتألق ميكيسوني، ولكن المارد الأحمر لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الثاني، ولكن الأهم أنه خرج بالمكسب.

المصري البورسعيدي من جانبه يحاول النهوض من جديد، وذلك بعد خمس مواجهات أخيرة لم ينجح في تحقيق الإنتصار في أي منهم، وبالتالي يحاول معين الشعباني أن يقتنص الثلاث نقاط من نظيره الأهلي، أو علي الأقل الخروج بنقطة من هذه المواجهة الصعبة، حتي ينجح الفريق بمواصلة المنافسة علي المركز الرابع، فهل ينجح بالتفوق علي حساب المنافس، أم سيكون هناك نتيجة سلبية.

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