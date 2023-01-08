تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر .. بث مباشر الاهلي مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراه الاهلي والمصري مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

البث المباشر لمباراة الأهلي ضد المصري almasry vs alahly يستضيف نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة علي ملعب ستاد برج العرب نادي الأهلي المصري في المباراة التي من المقرر ان تقام في اطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع مباشرة وحصريا علي قنوات اون تايم سبورت الرياضية يصاحبها التعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة.

خاض فريق المصري البورسعيدي منافسات اثنتي عشر مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط من المباريات الاثنتي عشر التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لسبع مباريات فيما انهزم فريق المصري البورسعيدي في مباراتين فقط ليتوقف رصيده بذلك عند ستة عشر نقطة ليحتل بذلك المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز في موقع بعيد إلى حد ما عن مراكز الصدارة وإن كان يسعى لاستغلال كون المباراة على أرضه لتحقيق فوز يساهم في تحسين مركزه.

أما فريق الأهلي المصري فقد خاض منافسات احدى عشر مباراة فقط حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز حيث يتبقى للفريق مباراة مؤجلة واستطاع الفريق تحقيق الفوز في عشر مباريات من المباريات الإحدى عشر التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة من مباريات الفريق الأحمر الذي لم ينهزم هذا الموسم في أي من المباريات التي خاضها ليحتل بذلك المركز الأول ومركز الصدارة في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن اقرب منافسيه.