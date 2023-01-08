تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. ريال مدريد وخيتافي مباشر HD بث مباشر ريال مدريد وخيتافي مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد و خيتافي real madrid vs getafe اليوم السبت في الدوري الاسباني ، يشهد ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد عاصمة المملكة الاسبانية في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش العالمي او الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة المواجهة التي من المقرر ان تجمع بين فريقي ريال مدريد الاسباني مع فريق خيتافي وهي احدى مباريات الاسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الاسباني الدرجة الاولى علي ان تذاع المباراة مباشرة علي قنوات بي ان سبورت الرياضية.

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استطاع فريق ريال مدريد الاسباني تحقيق الفوز في احدى وعشرين مباراة من اجمالي ثلاثين مباراة خاض الفريق الاسباني منافساتها في الموسم الحالي من الدوري الاسباني الدرجة الاولى دون ان ينهزم سوى في ثلاث مباريات فقط من المباريات التي خاضها الموسم الحالي فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسة لست مباريات من المباريات التي خاضها الفريق حتى الان ليتوقف رصيده بذلك عند تسع وستين نقطة وهو الرصيد الذي منحه صدارة الترتيب في الدوري الاسباني حتى الان بفارق اثنتي عشر نقطة عن اقرب منافسيه.

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اما فريق خيتافي فلم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في سبع مباريات فقط من المباريات الثلاثين التي خاضها حتى الان في منافسات الموسم الحالي من الدوري الاسباني الدرجة الاولى فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لاحدى عشر مباراة من المباريات التي خاض فريق خيتافي منافساتها في الموسم الحالي الا ان هزيمة فريق خيتافي في منافسات اثنتي عشر مباراة كانت سببا في توقف رصيده من النقاط عند اثنتين وثلاثين نقطة ليكتفى بالتواجد في المركز الرابع عشر في ترتيب اندية الدوري الاسباني.