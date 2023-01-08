تراند اليوم : الاهلي مباشر .. مباراة الاهلى بث مباشر الاهلي والمصري مباشر بث مباشر الاهلي المصري البورسعيدي بث مباشر الاهلي والمصري البورسعيدي

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي والأهلي بث مباشر يلا شوت el masry vs al ahly في الدوري المصري، يحل النادي الاهلي ضيفا من امام خصمه فريق المصري وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب الجيش ببرج العرب والذي سوف يستقبل عليها اليوم نادي المصري المباراة في الدور الاول لحساب الجولة الثالثه عشر من الدوري الممتاز ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

النادي الاهلي حاليا هو صاحب المركز الاول في صدارة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز وذلك برصيد 31 نقطة ، وبعد ان لعب الفريق 11 مباراة وحقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في مواجهة واحده ، ولم يخسرر في اي مباراة الي الان ، واخر مباراة لعبها نادي الاهلي قبل مواجهة اليوم تمكن من الفوز فيها من امام خصمه فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد على ارضه.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق المصري المباراة على ملعبه والتي سوف يبحث فيها اليوم الفريق عن الانتصار هو الاخر وحصد الثلاث نقاط ضمن مواجهة الذهاب من الدور الاول للموسم الحالي لحسال الاسبوع الثالث عشر ، وحاليا نادي المصري هو صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة ، واخر مباراة لعبها الفريق قد خسر فيها في البطولة الافريقية والتي انتهت بهدفين بدون رد.