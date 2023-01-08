تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي والمصري بث مباشر مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر الان

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمصري ac milan vs spezia اليوم السبت في الدوري المصري ، يشهد ستاد برج العرب بمدينة برج العرب بالقرب من الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة او الساعة السابعة و النصف بتوقيت جرينتش المباراة القوية التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي مع الاهلي المصري في واحدة من اهم اقوى مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي علي ان تذاع المباراة علي قنوات اون تايم سبورت الرياضية.

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استطاع فريق المصري البورسعيدي ان يصل الي المركز الثامن في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز بعد ان استطاع ان يجتاز منافسات اثنتي عشر مباراة دون ان ينهزم منها سوى في مباراتين فقط من المباريات التي خاضها الفريق حتى الان فيما تمكن فريق المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من المباريات التي خاضها حتى الان وقد كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لسبع مباريات ليتوقف رصيده بذلك عند ستة عشر نقطة ليحتل المركز الثامن في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز.

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اما نادي الاهلي المصري فقد استطاع تصدر المشهد في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز بعد ان خاض منافسات احدى عشر مباراة فقط منافسات الموسم الحالي حيث استطاع الحفاظ علي سجلاته خالية من الهزائم حتى الان في منافسات الموسم الحالي بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في عشر مباريات من المباريات الاحدى عشر التي خاضها الفريق حتى الان فيما كان التعادل هو النتيجة التي انتهت اليها مباراة واحدة من مباريات النادي الاهلي المصري ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند احدى وثلاثين نقطة.