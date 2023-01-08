تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشرة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر يلا شوت man city vs liverpool في الدوري الانجليزي ، يستضيف نادي مانشستر سيتي خصمه فريق ليفربول مساء اليوم الاحد في الدور الثاني في المواجهة الحاسمه من اجل الابتعاد بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الخامسه والنصف مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب الاتحاد.

فريق مانشستر سيتي هو متصدر جدول الترتيب للموسم الحالي من الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة ، وذلك بفارق نقطة واحده فقط عن ليفربول قبل مواجهة اليوم برصيد 72 نقطة ، وسوف يلعب اليوم مانشستر سيتي المباراة من اجل الانتصار على ملعبه في المواجهة القوية من امام ليفربول ، واخر مباراة لعبها السيتي حقق الانتصار فيها بهدف وحيد بدون رد على ملعبه في دوري ابطال اوروبا امام اتلتيكو مدريد.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق ليفربول المباراة في النصف الثاني للموسم الحالي من الدوري الانجليزي الممتاز ، وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول بنتيجة التعادل الاجابي بهدفين لمثلهما في المواجهة التي انتهت على ملعبه ليفربول ، والريدز يامل اليوم ان يحقق الانتصار من اجل الحصول على صدارة الدوري ، واخر مباراة لعبها الفريق حقق الفوز فيها في دوري الابطال خارج ملعبه امام بنفيكا.