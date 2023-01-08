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تراند اليوم : الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك مباشر الان بث مباشر ماتش الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر الزمالك ومصر المقاصة الان

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مشاهدة مباراة مصر المقاصة والزمالك بث مباشر يلا شوت misr elmaqasah vs al zamalek في ، يستضيف نادي مصر المقاصة خصمه نادي الزمالك اليوم السبت في الجولة الثالثه عشر من النصف الاول للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ، وسوف تقام اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه والنصف مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تقام اليوم السبت المباراة على ارضية ملعب الكلية الحربية.

حقق نادي الزمالك الانتصار في اخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم والتي كانت من امام خصمه فريق بيراميدز وكانت مواجهة قوية والتي انتهت في الجولة الماضيه بنيتجة ثلاث اهداف مقابل هدفين في الاسبوع الماضي من الدوري الممتاز ، وحاليا نادي الزمالك هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الاهلي في صدارة جدول الترتيب ويدخل اليوم الزمالك من اجل انتصار جديد.

فيما على الجانب الاخر ضمن مواجهة اليوم يدخل نادي مصر المقاصة المباراة على ملعبه في الذهاب من الدور الاول للموسم الحالي من الدوري الممتاز ، وحاليا نادي مصر المقاصة هو صاحب المركز السابع عشر قبل الاخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط ، واخر مباراة لعبها نادي مصر المقاصة قبل مواجهة اليوم في الدوري قد خسر فيها خارج ملعبه بهدف وحيد وحقق الفوز في كاس مصر بهدفين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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