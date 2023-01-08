تراند اليوم : لهذا السبب دخل الفنان أحمد السعدني في نوبة بكاء على الهواء؟ّ

لهذا السبب دخل الفنان أحمد السعدني في نوبة بكاء على الهواء؟ّ

القاهرة / الخليج 365

لم يتمالك الفنان المصري أحمد السعدني نفسه من البكاء على الهواء مباشرة، بسبب عرض صورة زوجته الراحلة أمامه، بعدما حل ضيف برنامج "حبر سري" من تقديم الإعلامية اسما ابراهيم.

وقامت الإعلامية بعرض صور طفلا السعدني وزوجته أمل سليمان التي توفيت قبل ما يقارب الثلاث أعوام، فدخل الفنان في حالة من التأثر الشديد الواضح على ملامحه.

ويشار إلى أن الفنان المصري أحمد السعدني يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "كله بالحب" مع زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش وكوكبة من النجوم الكبار، و هو من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

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