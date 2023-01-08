تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي اليوم بث مباشر الان مباراة الأهلي اليوم بث مباشر .. ماتش الاهلي والمصري بث مباشر ماتش الاهلي يلا شوت

مباراة نادى الاهلي ضد نادى المصري البورسعيدي Al-Ahly vs Al-Masry في الدوري المصري، حيث سيحل فريق المصري ضيفاً علي ارض ستاد برج العرب في مواجهة فريق الاهلي في المباراة من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري اليوم السبت.

يستضيف فريق الاهلي مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري حيث سلتقي بفريق المصري علي ارض ستاد برج العرب، يأتي فريق الاهلي الي هذه المباراة بعد آخر مبارياته الجولة السابقة والتي كانت في مواجهة فريق الاتحاد السكندري حيث سجل فريق الاهلي هدف واحد احرزه لويس ميكويسوني بينما تمكن من الحفاظ علي شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز فريق الاهلي بنتيجة 1-0، لقد لعب فريق الاهلي احد عشر مباراة في الدوري المصري الي الآن حقق الفوز في عشر مباريات منها بينما تعادل في مباراة واحدة ولم يتلقي اي هزائم ليحصد بهذا رصيد من واحد وثلاثون نقطة يحتل بهذا الرصيد صدارة ترتيب جدول الدوري المصري متقدمًا علي فريق الزمالك حامل اللقب بثلاث نقاط، لهذا سيسعي فريق الاهلي للحفاظ علي هذا الفارق من خلال الفوز في هذه المباراة.

مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق المصري البورسعيدي ضيفًا علي ستاد برج العرب حيث سيلتقي بفريق الاهلي في مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري، لقد لعب فريق المصري مباراة الجولة السابقة في مواجهة فريق طلائع الجيش حيث استقبلت شباك فريق المصري هدف واحد بينما لم يتمكن من تسجيل اي اهداف لتنتهي المباراة بخسارة فريق المصري بنتيجة 1-0، لقد لعب فريق المصري اثنتي عشر مباراة الي الآن حقق الفوز في ثلاث مباريات منها بينما تعادل في سبع مباريات وتلقي الخسارة في مبارتين ليحصد بهذا رصيد من 16 نقطة يحتل بهذا الرصيد المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري، واليوم سيسعي فريق المصري ان يقدم اداء افضل يحصد من خلاله نقاط هذه المباراة كاملة.

تشكيلة الاهلي المتوقعة ضد المصري البورسعيدي

بالنسبة الى تشكيلة نادى الاهلي المتوقعة ضد نادى المصري البورسعيدي اليوم السبت في المباراة من الجولة الثالثة عشر للدوري المصري فمن المتوقع ان يلعب النادي الاهلي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، وفي خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشه، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، اما في خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيلة المصري المتوقعة ضد الاهلي

بالنسبة الى تشكيلة نادى المصري البورسعيدي المتوقعة ضد نادى الاهلي اليوم السبت في المباراة علي ستاد برج العرب فمن المتوقع ان يلعب النادي المصري المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أحمد مسعود، وفي خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، هيثم لعيوني، ياسر حمد، كريم العراقي، وفي خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، وفي خط الوسط الهجومي: حسن علي، الياس الجلاصي، جريندو، اما في خط الهجوم: عمرو مرعي.