تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد وخيتافي بث مباشر ريال مدريد ضد خيتافي بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشر

الملكي ريال مدريد يحاول التفوق من جديد، ولكن هذه المرة سيكون في مواجهة فريق صعب وقوي وهو نادي خيتافي، وذلك حتي ينجح الفريق في الحفاظ علي القمة وبالصدارة منفرداً فهل ينجح بالتفوق علي حساب نادي خيتافي في ظل الإنتصارات الأخيرة التي يحققها في الشأن الأوروبي والمحلي، أم سيكون هناك نتيجة سلبية في مسيرة الفريق، خاصة أن أنشيلوتي يحاول عمل مداورة بين اللاعبين بسبب المواجهات المتلاحقة.

ريال مدريد في المواجهة الأخيرة له نجح في الفوز علي حساب نادي سيلتا فيجو، وذلك بصعوبة كبيرة، وذلك بهدفين مقابل هدف وسجلهم اللاعب المتألق كريم بنزيما، والذي سجلهم من ركلتي جزاء، وكان قد أضاع ركلة آخري، وبالتالي يحاول الفريق أن ينتصر بسهولة اليوم علي حساب خيتافي.

علي الجانب الآخر يحاول نادي خيتافي أن يحقق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره بالبطولة المحلية، وذلك من أجل التقدم بالترتيب، خاصة أن الفريق يتواجد بالوقت الحالي في أحد المراكز الخطيرة وقريب من مراكز الهبوط، فهل ينجح بالتفوق وتحقيق العلامة الكاملة من أجل التقدم والإبتعاد عن هذه المنطقة، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم