تراند اليوم : حلقه رامز جلال ورانيا يوسف .. مشاهدة حلقه رانيا يوسف رامز جلال 2022

برنامج المقالب المرعب المصري رامز موفي ستار الحلقة 7 حلقة رانيا يوسف بطولة رامز جلال مشاهدة وتحميل اون لاين 2021 بجودة عالية وقبل ظهور رانيا يوسف في البرنامج، ظهر النجم العالمي فان دام وهو ممسك بصورة رانيا يوسف وفستانها الشهير في ختام مهرجان القاهرة 2019، وكشف فان دام أنه يعرف رانيا بلقب "بطانة ستار"، فرد عليه رامز جلال قائلا: "يا سلام عليك يا رانيا يا نجمة البطانة يا مسيطانا، فساتينك وصلت لوس أنجلوس يا غالية".

وتابع: بقولك ايه يا فان، البنت دي دوبت 4 رجالة قبليك وانت مش هتاخد في ايديها غلوة وانت عندك عيال عايز تربيها، فأجابه فان دام إن كان لديه رقم تليفونها، فرد عليه رامز: "لا انت كدة فهمتني غلط، روح بقى اهدى كدو واضرب لك كباية كاكاو عشان عايزين نعمل حلقة".

وعند وصول رانيا يوسف، قال رامز جلال: "الوحش نازل، وأدام الوحش ماتنحش، الله أكبر يا ساتر، أسطورة البلالين داخلة علينا، معقولة الصاروخ بيخاف من قنبلة، حافظي على كل الحاجات لا حاجة تفرقع".

وأضاف: "وبعدين إيه با بيبي اللبس اللي انت مش لبساه دا، ياريتك كنتِ جيتي بالبطانة، الحاجه الوحيدة الحشمة الى لبساها رانيا هى الجزمة، بس البيبي واضح أن وزنها زائد، واضح أنها مابتعملش دايت غير قبل مهرجان الجونة بشهرين".

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.