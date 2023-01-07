تراند اليوم : رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1444، هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربي السعودية يبحثون عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله التسجيل في حساب المواطن، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من ضمن الوسائل الهامة التي تقوم المملكة من خلالها بتقديم الدعم اللازم والكافي لمواطنيها، والهدف منه مساعدة المواطنين على الظروف المعيشية الصعبة من أجل عيش حياة أفضل يمكنهم من خلالها أن يلبوا احتياجاتهم الأساسية.

ويركز هذا البرنامج بشكل كبير على الأسر السعودية التي تأثرت بشكل كبير بالإصلاح الاقتصادي مما تسبب بمضاعفة الأعباء المترتبة على هذه الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال مقالنا سنعرض رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1444.

ما هو برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من ضم البرامج الاجتماعية المهمة والتي يتم تقديمها من خلال وزارة الموارد والتنمية في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذا البرنامج من أهدافه الأساسية أنه يعمل على تحسين المستوى والوضع الاقتصادي للأسر التي تعاني، وذلك في ظل موجة الغلاء التي تتعرض لها البلاد.

كما ويتم منح راتب حساب المواطن خلال كل شهر وفقا لآلية سبق وأن تم تحديدها وجدول زمني معين، ومن بين الأمور التي يهتم بها حساب المواطن هي الرد بشكل سريع على كافة الأسئلة التي تُطرح حول البرنامج من خلال الرسائل القصيرة التي ترسل للصفحة الرسمية على تويتر، ويمكن ان يتم ذلك من خلال تفعيل حاسبة الاستحقاق التقديرية.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1444

يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية أن يقوم بالتسجيل في حساب المواطن بشكل إلكتروني، وذلك بعدما أتاح برنامج حساب المواطن خدمة التسجيل الإلكترونية من خلال رابط تسجيل جديد حساب المواطن، بالإضافة إلى تعديل الضوابط التي تتعلق بحساب المواطن، ويمكن أن يتم التسجيل في الرابط الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البادية يجب الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية “ من هنا “.

“. بعدها اضغط على تسجيل جديد.

من ثم أدخل كافة البيانات التي يتم طلبها بشكل صحيح.

عليك كتابة رمز التأكيد الذي يصلك على الرقم الذي تم إدخاله.

قم بتغيير كلمة السر.

بعدها اكتب البيانات الخاصة بالحساب البنكي بالإضافة على ارفاق الأوراق التي تُطلب منك.

أخيرا أنقر على أيقونة تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

ينبغي على المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في التسجيل ضمن برنامج حساب المواطن أن تتوافر فيهم عدة شروط والتي سنذكرها كالتالي:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يُستثنى من الشرط الأول من يحمل بطاقات التنقل وزوج المواطنة السعودية بالإضافة إلى أبنائها، كما ويستثنى زوجة المواطن السعودي.

أن يكون الفرد مقيما على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون المتقدم من المقيمين في السجون أو أحد مراكز الإيواء الحكومية.

أن تكون البيانات التي يُفصح عنها الفرد عند التسجيل متوافقة مع البيانات التي تكون عند الجهات ذات الاختصاص في السعودية.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1444

يستطيع أي مواطن سعودي يستفيد من برنامج حساب المواطن أن يستفسر عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال اتباعه للخطوات التالية: