تراند اليوم : نتائج المفوضية

موقع الاستعلام عن ملف الهجرة وإعادة التوطين

لا يحق للاجئين التقدم بطلب الهجرة أو إعادة التوطين بسبب وجود شروط لقبول اللاجئين مثل:

اللاجئين الأكثر ضعفاً والذين يواجهون مخاطر تؤثر على حمايتهم في بلد اللجوء بالإضافة إلى معايير أخرى تحددها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة مع الحكومات المستضيفة للاجئين والدول الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك هناك عدد محدود جدًا من أماكن الهجرة إعادة التوطين المتاحة للمفوضية سنوياً، ويعاد توطين 1% فقط أو أقل من إجمالي اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

رابط الأمم المتحدة للملفات، يمكن الوصول لرابط التحقق من ملف الهجرة ومتابعة ملف إعادة التوطين من هنا: رابط الاستعلام عن ملف الهجرة.

ملاحظة: إعادة التوطين هي ليست عملية قائمة على التقديم.

كيف اتحقق من ملف الهجرة من رابط الامم المتحدة؟ ما هي طريقة الإستعلام عن ملف اليو ان ؟

تم تخصيص هذا الموقع للأشخاص الذين قاموا بإجراء مقابلة أولية ويريدون الاستعلام عن ملفهم وللاستعلام بإمكانكم الضغط على الرابط أدناه ومن ثم إدخال رقم الملف وتاريخ الميلاد، ثم اختيار اللغة، ثم تضغط على زر View Result، وستظهر لك النتيجة.

طريقة الاستفسار عن ملفي في الامم المتحدة: ويمكن الاستفسار عن ملف الهجرة وإعادة التوطين في الامم المتحدة ( رابط الأمم المتحدة لاعادة التوطين ) موقع الاستعلام عن ملف الهجرة وإعادة التوطين.

إعادة التوطين في تركيا

وفي حال كنت تعتقد أن لديك وضع خاص تريد أخبار المفوضية به بإمكانك الاتصال بمركز اتصالات المديرية العامة لإدارة الهجرة على 157 أو على الخط الاستشاري للمفوضية على 68 48 444.

رابط الإستعلام عن ملف الهجرة في تركيا

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتخصيص موقع للأشخاص المقيمين في تركيا الذين قاموا بإجراء مقابلة أولية مع موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة ويريدون الاستعلام عن ملف الهجرة الخاص بهم من خلال اطلاق الرابط التالي

https://results.unhcr.org.tr/

رابط الإستعلام عن ملف الهجرة في لبنان

في حال تم وضع ملفك الهجرة قيد الدراسة من قبل منظمة un في لبنان يمكنك الاستعلام عنه من خلال الرابط التالي:

https://www.refugees-lebanon.org/

رابط الإستعلام عن ملف الهجرة في العراق

هناك الكثير من العراقيين الذين حالفهم الحظ وقاموا بإجراء مقابلة أولية مع موظفي UNHCR وأصبح ملفهم الهجرة قيد الدراسة وينتظرون النتيجة النهائية.

ويمكن للمقيمين في العراق الإستعلام عن ملف UN في العراق من خلال الرابط التالي :

رابط الإستعلام عن ملف الهجرة في الأردن

تقوم منظمة un المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سنوياً بالنظر بملفات الهجرة الخاصة بالعديد من اللاجئين في الأردن.

ويمكن للأشخاص المقيمين في الأردن الذين قاموا بمقابلة أولية مع موظفين un الإستعلام عن ملف الهجرة الخاص بهم من خلال الرابط التالي:

رابط الإستعلام عن ملف الهجرة في مصر

هناك عدد كبير من الأشخاص المقيمين في مصر يبحثون عن رابط للتحقق من حالة ملف إعادة التوطين الخاص بهم لمعرفة إذا كان قد تمت إزالته أو مازال قيد المراجعة،

يمكنكم الاستعلام عن ملف إعادة التوطين في مصر من خلال الرابط التالي: https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx