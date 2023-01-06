تراند اليوم : اليمن مباشر .. بث مباشر اليمن والسعودية بث مباشر مباراة اليمن ضد السعودية اليوم مباشر

بث مباشر مباراة اليمن والسعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25 في البصرة.

ويستضيف ملعب البصرة الدولي ثاني مباريات بطولة خليجي 25 (اليمن ضد السعودية)، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ايضًا أصحاب الضيافة منتخب العراق، وعمان، بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

ويتساوى منتخب السعودية مع قطر والعراق في سجل بطولات كأس الخليج العربي، بتتويجه 3 مرات أعوام 1994، 2002، و2003؛ في حين يتربع منتخب الكويت على الصدارة بـ10 ألقاب.

على الجهة المقابلة، يطمح منتخب اليمن بقيادة المدرب التشيكي “ميروسلاف سكوب” في تحقيق اللقب الأول في تاريخه ببطولة كأس الخليج العربي.

ويعتبر المنتخب اليمني هو الوحيد من بين جميع المنتخبات الثمانية المشاركة في خليجي 25، الذي لم يحقق اللقب من قبل.

تاريخ مواجهات السعودية واليمن في كأس الخليج

تقابل منتخب السعودية واليمن في بطولة كأس الخليج العربي 6 مرات، فاز فيها جميعًا الصقور الخضر.

وجاء الانتصار الأول للسعودية على اليمن في كأس الخليج العربي 2003 -خليجي 16- بنتيجة 2-0؛ فيما كان الفوز الأكبر للصقور الخضر على اليمن بنسخة 2009 -خليجي 19-، حين انتهى اللقاء بنتيجة 6-0.

أما آخر المواجهات بين السعودية واليمن في كأس الخليج العربي كانت بنسخة 2014 -خليجي 22-، وفاز الخضر بهدفٍ دون رد.

بينما جاءت بقية انتصارات السعودية على اليمن كأس الخليج العربي، بخليجي 17 بنتيجة 2-0، وخليجي 20 بنتيجة 4-0، وخليجي 21 بنتيجة 2-0.

تشكيلات الفرق: مباراة السعودية – اليمن

تشكيلة السعودية المحتملة اليوم: محمد العبسي – زياد الصحفي – مشعل الصبياني – أحمد بن مسعود – ريان حامد – مدالله العليان – قاسم لاجامي – فيصل الغامدي – محمد أبو الشامات – رياض شراحيلي – تركي العمار.

تشكيلة اليمن المحتملة اليوم: سالم الهارش – حمزة الريمي – مدير عبد ربه – عمر الشريد – أحمد الوجيد – محمد الطيري – محمد فوزي – ناصر محمدوه – عبد الواسع المطري – عمر الداحي – أحمد السروري.