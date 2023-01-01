تراند اليوم : الزوجة الخائنة.. ساعدت عشيقها في قتل زوجها

الخليج 365:

شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، جريمة مروعة بطلتها زوجة شابة خائنة، ساعدت عشيقها على قتل زوجها، لإخلاء الطريق أمام علاقتهما الآثمة، مهدت الطريق أمام عشيقها ليقتل زوجها بعيدا عن المنزل، لينبطق عليها المثل القائل: يقتل القتيل ويمشي في جنازته.

بدأت القصة ببلاغ من "ف. س" 32 عاما - ربة منزل، ومقيمة عزبة مزرعة خمسه فرهاش، دائرة المركز، بتغيب زوجها "ر. ك" 30 عاما - مزارع ومقيم بذات الناحية، عقب خروجه بالجرار الزراعي الخاص به لإصلاحه، وبالبحث تم العثور على جثته بمياة مصرف قريطم أمام القرية، وبه إصابات "جروح بفروة الرأس وسجحات بالذراع الأيمن"، بالطريق المؤدى للقرية وبه آثار دماء وهاتفه المحمول.

أسفرت جهود البحث إلى تورط المبلغة في الجريمة بالاشتراك مع "جمعة ا.ا" 34 عاما، مستأجر أرض مجاورة لأرض المجني عليه، وتربطع علاقة عاطفية بزوجة المجني عليه.

تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما، أقرا بوجود علاقة غير مشروعة بينهما واتفاقهما علي التخلص من المجني عليه، وبتاريخ الواقعة صعدت الثانية أعلى سطح منزلها لترقب عودة زوجها من مدينة حوش عيسى عقب إصلاحه للجرار الزراعي، وأخبرت عشيقها هاتفيًا بقدومه فاستوقفه واستقل الجرار رفقته، وبمكان العثور علي الجرار باغته بالضرب بعصا خشبيه أعدها سلفًا علي رأسه عدة مرات مما أدى لفقدانه الوعي، وعقب ذلك حمله وألقاه بمياه المصرف إمعانا في إزهاق روحه، وتخلص من العصا المستخدمة بإلقاءها بذات المصرف.

تم ضبط الهاتفين الخاصين بالمتهمين المستخدمين أثناء ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.