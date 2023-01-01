تراند اليوم : فتح:إنهاء الانقسام خيار استراتيجي ولا عودة للوراء

القاهرة – الخليج 365/

قالت حركة فتح إن وفدها للحوار وصل مساء الاثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة، وهو مسلٌح بتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار مع حماس في القاهرة والتغلب على كافة الصعوبات برعاية مصرية مباركة.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في تصريح صحفي، أن حالة الاجماع في حركة فتح بضرورة إنهاء الانقسام الأسود لم ولن تتغير يوما، باعتبارها قناعة وثابت وثقافة راسخة في منهاجها الوطني الذي حافظت وقاتلت من أجله طيلة عقود الثورة والنضال.

وأضاف "إننا نذهب للحوار مع حماس على أسس واضحة عنوانها تمكين الحكومة من العمل بحرية مطلقه وفقا للقانون، والمرجعية في حوارنا تكمن في اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011، ونسعى من خلال لقاءاتنا وحوارنا مع حماس الوصول الى حل وآليات واضحة لتنفيذ الاتفاق والوصول إلى سلطة واحدة بصلاحيات كاملة دون انتقاص".

وأشاد القواسمي بالدور المصري الكبير الذي تبذله من أجل انهاء الانقسام، وأن هذا الجهد ليس غريبا على أرض الكنانة قيادة وشعبا.

وأبرقت فتح في بيانها شكرها الخاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع عن كثب هذا الملف الاستراتيجي لمستقبل الشعب الفلسطيني وللأمة العربية جمعاء، مؤكدة أن الخيار الوحيد أمامنا في فتح هو إنهاء الانقسام وتوحيد الوطن، وحل أي اشكالية من خلال الورقة والقلم "الديمقراطية" والحوار.