تراند اليوم : تم بنجاح عملية زراعة الرئة للدكتور صائب عريقات

فرجينيا- الخليج 365:

أعلن الفريق الطبي الذي أجرى عملية زراعة رئة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مستشفى إنوفا بولاية فيرجينا الأميركية، فجر اليوم الجمعة، نجاح العملية التي خضع لها عريقات مساء الخميس.

وقال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط في بيان صحفي: "إن الفريق الطبي أعلن نجاح العملية الجراحية وتجاوب الرئة وعملها بشكل جيد"، مؤكدا أن عريقات يتماثل للشفاء ولكن يتطلب علاجا ومتابعة لعدة أسابيع.

ونقل زملط شكر الرئيس محمود عباس، الذي تابع حالة عريقات الصحية عن كثب، للطاقم الطبي الذي أجرى العملية والأطباء والممرضين الذين أشرفوا على حالته.

وثمن السفير اهتمام ومتابعة الحكومة والمؤسسات والشخصيات الأميركية والدولية، شاكرا أبناء الشعب الفلسطيني وكل من اتصل للاطمئنان على صحة عريقات، متمنيا له الشفاء العاجل وعودته سالما لأرض الوطن.