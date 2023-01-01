تراند اليوم : منع هيفاء وهبي من العمل في مصر نهائيا

القاهرة - الخليج 365

أعلنت شركة السبكي المصرية للإنتاج السينمائي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل مصر.

ونشرت الصفحة قرار الشركة الذي ورد فيه: “بناءً على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري، وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل جمهورية مصر العربية”.

وألزم القرار هيفاء وهبي برد مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي لشركة السبكي فورسينما برودكشن مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها بفيلم “ثانية واحدة”، إضافة إلى إلزامها بسداد مبلغ مليون وسبعين ألف جنيه مصري قيمة تكاليف يومين من تصوير فيلم “ثانية واحدة”.