تراند اليوم : انطلاق مشروع زراعة 70 قرنية لمرضى العيون في قطاع غزة

الخليج 365-غزة

صرحت جمعية الخدمة العامة عن انطلاق مشروع زراعة (70) قرنية الممول من الرابطة الطبية الأمريكية الفلسطينية ( باما) في الولايات المتحدة الأمريكية

وبينت السيدة منال صيام – مدير دائرة المشاريع والبرامج بأهمية هذا المشروع حيث ان الفئة المستهدفة هم مرضى العيون الذين يعانون من ضعف الإبصار نتيجة مشاكل خاصة بالقرنية ولا يمكن معالجتها بالوسائل التقليدية والذي يتطلب زراعة قرنيات حتى يتمكن هؤلاء المرضى من استعادة القدرة على الإبصار بوضوح ، كما أن القرنيات المتبرع بها ذات مواصفات تتناسب مع حاجات المرضى فيما يتعلق باللون أو الحجم .

وستجرى هذه العمليات لهؤلاء المرضى بمستشفى العيون التخصصي التابع لجمعية الخدمة العامة وبتكلفة رمزية وبكوادر وطنية من الأطباء والجراحين من ذوي الكفاءة العالية والذين قاموا بإجراء عمليات زراعة للقرنيات خلال الفترة السابقة ، وسيسبق ذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد مواصفات القرنيات المطلوبة ومتابعة استقدامها من المصدر وحتى الانتهاء من عملية الزراعة والعناية ما بعد الانتهاء من العملية للتأكد من النتائج.

وأعرب د. ماهر شامية رئيس مجلس الادارة عن ثناءه ل( باما ) ومساهمتها بهذا التبرع الكريم لصالح هذه الفئة من المرضى لتعود الابتسامة ليس فقط لهؤلاء المرضى بل ولأسرهم والمحيطين بهم ولتنتهي معاناتهم النفسية وليتمكنوا من ممارسة دورهم الطبيعي في المجتمع .

وركز شامية على أن جمعية الخدمة العامة ومن خلال دائرة المشاريع واستنادا للثقة المتبادلة وللعلاقات الطيبة التي تربطها مع الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإقليمية والدولية والتي وصلت لحد المشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الخيرية تسعى دوما على دراسة و توفير المشاريع الصحية المتميزة والتي تلبي احتياجات أبناء قطاع غزة ولا سيما تلك الخدمات ذات التكاليف المرتفعة والتي لا يستطيع الكثيرين تحمل نفقاتها نظرا للظروف الاقتصادية والحصار الذي يعاني منه القطاع بصفة عامة.