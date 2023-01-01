تراند اليوم : زوجة الرئيس الاميركي السابقة إيفانا تثير غضب ميلانيا بقولها بأنها السيدة الأولى

واشنطن/الخليج 365-غزة

قامت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب بالرد بقوة على تصريحات زوجة الرئيس الأميركي السابقة إيفانا، التي اعتبرت على سبيل المزاح أنها السيدة الأولى.

وأفادت المتحدثة باسم ميلانيا، ستيفاني غريشام في بيان الاثنين "السيدة ترامب (ميلانيا) جعلت البيت الأبيض منزلا لابنها بارون وزوجها الرئيس. إنها تحب الحياة في واشنطن وفخورة بدورها كسيدة أولى للولايات المتحدة. إنها تخطط لاستخدام موقعها لخدمة الأطفال وليس لبيع الكتب".

ويذكر أن إيفانا سابقا قد مزحت أثناء مقابلة صحفية قائلة "أنا السيدة الأولى"، الأمر الذي أثار غضب ميلانيا ودعاها إلى إصدار البيان، وفق ما تقول صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتفيد الصحيفة أن الرسالة من بيان ميلانيا واضحة مفادها" هناك سيدة أولى واحدة وبالتأكيد ليست إيفانا، فلا مجال لوجود امرأتين تحملان صفة السيدة الأولى".

وتحدثت إيفانا لشبكة "إي بي سي" الأميركية للترويج عن كتابها الجديد وهو مذكراتها عن زواجها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيف اعتنيا بأطفالهما.

واستمر زواج إيفانا وترامب لمدة 15 عاما بين 1977-1992، وأنجبا كلا من ترامب جونيور وإريك وإيفانكا التي أصبحت مستشارة للرئيس الأميركي.

وقالت إيفانا بأنه يحق لها لقب السيدة الأولى لأنها كانت الزوجة الأولى للرئيس الأميركي الحالي.

واعربت في السابق عن رغبتها في أن يمنحها طليقها الرئيس الأميركي منصبا دبلوماسيا في دولة أوروبية، وهو ما لم يحدث.