تراند اليوم : طبق رمضان فـطائر الجبن والفلفل

متابعات - الخليج 365

المقادير :

العجينــه واحد ونص كوب حليب سـآئل

2 بيـض ..

4 كاسات دقيق ..

1 ونص ملعقه كبيـره خميره ..

ثلاث اربـاع سكر ..

1 ملعقه صغيره ملـح ..

ثلث كوب زيت ..

طريقة التحضير :

نخلط المقـادير الجافه مع بعض ثم الباقي ونعجنها .. الحشـــوه // بـصل .. فلفل بـارد .. 8 حبات جبن كيري .. قليل زيــت للبـصل .. ونخلطها مع بــعض .. العجينـه نقسمها لاربع اقسـآم ..ونفردهـآآ دآئريه ..ندهنهم بزيت الزيتون ونضع الحشوه عليهـآ ..ونلفها مثل السينـآبون ونقطعهـآ مثلثـآت ونصفها في الصينيه .. ونرش عليها السمسم .. وندخلهـآآ للفــرن .. وصحتين وعافيه