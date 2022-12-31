تراند اليوم : خطأ طبي يحوّل رأس شاب الى "سحاب"

وكالات - الخليج 365

تسبب خطأ طبي في تغيير شكل رأس شاب وذلك بعد فشل الأطباء بتشخيص حالته مرتين إثر إصابته بالسرطان.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة ستيوارت هاتشيسون (19 عاماً) حيث قام الأطباء بلف رأس الشاب بكامله بواسطة ضمادات بيضاء من أجل حماية وجهه من الإشعاع أثناء علاجه من أورام سرطانية في الدماغ.

وكان هاتشيسون خضع لعملية استمرت أربع ساعات لإزالة الأورام تاركة ندبة تشبه "السحّاب" على الجزء الخلفي من رأسه، بعد خضوعه لثاني عملية في المخ منذ عام 2011، وفي المرتين كان تشخيص الأطباء خاطئاً.