تراند اليوم : العاب بنات مكياج،، العاب فرايف friv سيارات ( العاب طبخ العكك)

نقدم لكم أطفالنا العاب بنات الجديدة 2015، العاب تلبيس ومكياج، ولعبة مقياس مقدار الحب والتوافق والتناغم بينك وبين حبيبك او حبيبتك عن طريق الاسماء الخاصة بكم وايضا عن طريق تواريخ الميلاد الخاصة بكل منكما، وفي لعبة الحب ستظهر لك /لكي المؤشر مدى الاتفاق او درجة الحب بينك وبين حبيبك او حبيبتك عن طريق الابراج الخاصة بكل منكما او عن طريق احرف اسميكما الذان تدخلهم او تدخليهم ف اول اللعبة.

ولعبة قص الشعر وغسله هي احد العاب البنات التي تقوم فيها البنت بغسل شعرها في صالون التجميل وقص شعرها لكي يبدو بمظهر جيد وافضل من الاول ولكنها ستحتاج الى ادوات لذلك وستجدها في اللعبة هنا سوف تجد كل الادوات التي تريدها لعمل القصات المطلوبة منها في اللعبة واظهار البنت في احلى مظهر وتجعلها جملية جداً ومتأنقة في ليلتها او في حفلتها التي ستحضره في هذا الليلة وفي العاب قص الشعر وغسله يجب عليكي ان تقومي بمساعدة الفتاة في عمل قصات شعر جميل و بالاضافة الي غسل الشعر بعد الانتهاء.

ولعبة تنظيف قومي بغسل الصحون والاطباق بواسطة السفنجة وقومي بغسلها جيداً لكي تنظف تماماً وبعد ان تنظفيها قومي بغسلها بالماء البارد ونشفيها لكي تصبح لامعة جذابة ونظيفة من جديد لكي تستخدميها في كل ما تريدين عمله في المطبخ او قومي بتنظيف المنزل ةازالة القمامة ووضعها في سلة المهملات وايضا قومي في العاب تنظيف بترتيب الغرف في المنزل ةترتيبها لكي تعود مرتبة وجيدة.

ولعبة بيبي باربي ستايل السا فروزن ملكة الثلج واميرة الجليد والتي ستقومي باختيار ستايل السا الجديدة واختيار تسريحات شعر اخر حاجة وذالك في صالون البنات لقص الشعر , ومن ثم تنتقلي الى مكياج بيبي باربي وتلبيس فساتين ستايل السا فروزن الجميلة, استمتعي معنا, واختاري ما يعجبك من ستايل بنات شيك وجديد وشاركي صديقاتك جديد الالعاب.

كما عليك مساعدة الفتاة في اختيار المكياج المناسب للوجه , وكذالك تقومي باختيار لون عدسات العيون , حتى تظهر الفتاة اجمل الجميلات في السهرة الليلية , ومن ثم تقومي بالإنتقال الى مرحلة تلبيس بنات ستايل ملابس فساتين سهرات طويلة وجميلة , اختاري الفستان الذي يعجبك , بالإضافة الى ذالك عليك اختيار حقيبة اليد الخاصة بها وتقومي بتنسيقها حسب لون الفستان.

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ولعبة تلبيس دورا على المسرح , تقف دورا على المسرح اما الجماهير المحبين لدورا , والان دورا تثق بكي لكي تختاري اجمل الملابس الجميلة التي ستحوز على رضا واعجاب الجماهير.