تراند اليوم : دعوة لتحري هلال شوال مساء اليوم الاثنين

الرياض - مشرق نيوز

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، الموافق الرابع من شهر يوليو الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المحكمة في بيان لها، قالت فيه إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين 29 رمضان".

وتابع البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأضافت: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

وطبقا للحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان هذا العام سيتم 30 يوماً، أي أن أول أيام عيد الفطر قد يوافق الأربعاء