تراند اليوم : نتائج الشؤون الاسلاميه 1444 .. نتائج الشؤون الإسلامية 1444-2023

نتائج الشؤون الاسلاميه 1444من المتوقع الإعلان من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من الأسماء التي تم قبولها بوظائف الأوقاف من بين هذه الوظائف وظيفة (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) لكلا من الشباب والبنات. وفي الوقت الحالي يتساءل الكثيرون عبر محركات البحث على شبكات الإنترنت “جوجل” عن آلية الاستفسار عن نتائج قبول الشؤون الإسلامية حيث يتم ذلك من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية وذلك يوم الأحد الموافق في الثالث والعشرون من شهر محرم للعام 1444 هجري، لذلك سيتم التطرق لمعرفة متى نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444.

نتائج الشؤون الاسلاميه 1444

أيام معدودة ويتم الإعلان من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادية عن كافة الأسماء والتي تم قبولها لدى الشؤون الإسلامية للعام 1444 هجري، وتلك الأسماء تم ترشيحها للالتحاق بوظيفة مراقبي ومراقبات المساجد سيدات ورجال. وأصبح بامكان كافة المترشحين التعرف على النتائج بطريقة إلكترونية وبشكل سهل وبسيط دون عناء وذلك من خلال الانتقال إلي الرابط الرسمي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية

الدخول إلي الرابط الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية من هنا “.

العمل على تحديد الوزارة من القائمة المنسدلة .

القيام بتحديد الفروع المطلوبة .

الضغط على جميع أسماء المقبولين بالخطة الوطنية الخاصة بالتوظيف. ومن خلال ما يلي سيتم التعرف على كافة أسماء المقبولين بوظائف الشؤون الاسلامية .

رابط استعلاحالة الطلب للمقبولين مبدئيا في وظائف الشؤون الإسلامية

أصبح بامكان مواطني المملكة العربية السعودية الاستعلام عن حالة طلب الأشخاص الذين تم قبولهم مبدئياً في وظائف الشؤون الإسلامية نساء ورجال 1444 هجري، وذلك من خلال الرابط الالكتروني التابع لموقع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادية بالمملكة العربية السعودية

يجب القيام بزيارة الموقع التابع لوزارة الشؤون الإسلامية .

الضغط على مربع الخدمات الإلكترونية .

لا بد من تحديد الوظائف الموسمية من خلال الأمانة العامة، ثم تحديد خدمة الاستفسار عن حالة الطلب .

تعبئة رقم الطلب، رقم الهوية، كود التحقق في المكان المخصص لهما، ثم النقر على مربع بحث .

سوف يتم الاطلاع على حالة الطلب الذي تم التقديم له للالتحاق بالوظائف، وسوف يظهر الموقع الموعد الرسمي للمقابلة الشخصية بعد ان يتم القبول مبدئياً .

سلم رواتب وزارة الشؤون الإسلامية 1444

يرغب الكثيرون بالتعرف على سلم رواتب وزارة الشؤون الإسلامية للعام الهجري 1444 وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الشؤون الإسلامية بتحديث سلم رواتب موظفي هيئة الشؤون لكي تلائم مع التغيرات الاقتصادية الحالية، ويوجد هنالك اختلاف في قيمة الرواتب وفقاً لما يأتي

يصل مرتب إمام المسجد فئة (أ): 4.570 ريالاً سعودياً .

يبلغ راتب إمام المسجد فئة (ب): 3.675 ريالاً سعودياً .

أما راتب إمام الجامع فئة (أ) فهو يبلغ: 2.980 ريالاً سعودياً .

يبلغ راتب إمام مسجد فئة (ب): 2.385 ريالاً سعودياً .

يصل مرتب إمام مسجد فئة (ج) قرابة 1.890 ريالاً سعودياً .

بينما مرتب مؤذن المسجد فهو يبلغ حوالي: 1.790 ريالاً سعودياً .

يبلغ راتب مؤذن الجامع لغاية 1.395 ريالاً سعودياً .

أما راتب خادم المسجد فهو وصل لغاية 1.395 ريالاً سعودياً .

ويصل أيضاً راتب خادم المسجد لحوالي 1.195 ريالاً سعودياً .

طرق التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت “وزارة الشؤون الإسلامية” بالمملكة العربية السعودية، عن آلية الاستعلام عن نتائج الشؤون الإسلامية بشكل إلكتروني وذلك من خلال الرابط الالكتروني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، لذلك يترقب الشعب السعودي الإعلان عن نتائج القبول للوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة للالتحاق بمجموعة من الوظائف الشاغرة من بينها مراقبي الوظائف وحراس الأمن والمؤذنين والأئمة في الواحد والعشرون من شهر أغسطس