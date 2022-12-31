تراند اليوم : نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2023 .. رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة 2023

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2023 رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة الثاني، قد أعلن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً عن رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة الثاني والتي تُقدر قيمتها بخمسين ليرة سورية والتي أعلن من خلالها عن الأوراق الرابحة بعدما تم سحب هذه الاوراق وتم الاعلان عن البطاقات الرابحة في رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة الثاني حيث تم الاعلان عن الف بطاقة رابحة والفائز الأول بالجائزة الكبرى والتي كانت قيمتها 80 مليون ليرة سورية في مفاجأة شهدها إعلان نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة الثاني والتي يمكنكم الاستعلام عنها من خلال ادراج رقم البطاقة الخاصة بكم في خانة البحث والتحقق من فوزكم أو عدمه بإحدى الجوائز المقدمة من يانصيب معرض دمشق والتي سنقوم بإدراج رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة الثاني للاستعلام عنها.

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة

بعد ظهور النتائج وفقاً لما أعلن عنه مساء اليوم فقد تساءل كل من يملك بطاقة يانصيب معرض دمشق عن الرابط الذي يمكن من خلاله البحث وفقاً لرقم البطاقة عن البطاقات الفائزة وفقاً للجوائز التي أعلنت بناءً على أرقام هذه البطاقات والذي سنقدمه لنا وهو رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة الثاني وهو رابط خاص بموقع اللوتري السوري www.diflottery.com.sy بحيث يمكنكم إدراج رقم البطاقة والبحث عن الجائزة المستحقة لرقمكم هذا في حال كان من ضمن الأرقام الفائزة كما أن هناك العديد من جوائز الترضية التي منحت لعدد كبير من الارقام التي دخلت السحب هذا بخلاف الجوائز لمجموعة كبيرة من الارقام والتي قدمت للارقام التي تنتهي بمجموعة ارقام وقع عليها الاختيار في السحب كل هذا سيكون متوفر في رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اصدار رأس السنة الثاني والتي أصبحت متاحة عبر هذا الرابط للجميع للبحث والإطلاع عليها.