تراند اليوم : اقوال عن عيد الفطر المبارك 2018!!

اقوال عن عيد الفطر المبارك 2018، حيث يعتبر عيد الفطر من الأعياد المهمة عند عموم المسلمين، حيث يعتبر من اهم المناسبات الاجتماعية التي تمثل اسما معاني التراحم والتعاون بين عموم المجتمعات الإسلامية، حيث تعتبر من الأعياد لتي تدخل السرور علي الأطفال والكبار ويجتمع فيها الأهل والأقارب والأصدقاء، حيث يعد العيد هو الخاتمة الطيب لشهر رمضان الكريم الذي فرضه الله عزوجل علي المسلمين في المدينة في السنة 2 للهجرة ومازلنا ثابتين علي ديننا الي الأن وحتي قيام الساعة، حيث تكفل الله بحفظ الدين، فمن خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن اقوال عن عيد الفطر المبارك 2018.

اجمل اقوال عن عيد الفطر

أجمل الأقول عن حلول عيد الفطر المبارك حضرنها لكم بأجمل الكلمات والعبارات من خلال هذه الفقرة كالتالي.

كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة داما يا رب والفرحة تكتمل بوجودك معنا .

يا رب يجعلها ايام سعيدة وخير علينا وعليكم وحشتنونى جدا بجدا وبقلكم عيد سعيد.

يا رب دايما تكونوا احسن صحة واحسن حال يا رب ربنا يخليكم ليا وبقلكم كل سنة وانتم طيبين.

يا هاتفي “أرجوك ”ود السلامي و” أرجوك ” بالله وصل الشوق كله و” أرجوك” هنيهم بعيد الفطر.

ناسٍ لهم بأقصى ضميري محله ناسٍ لهم كل الغلا واحترامي غاليين عندي بقلهم كل عام وانتم بألف خير.

كل سنة وانتم طيبين يا رب وعيد فطر سعيدة علينا وعليكم يا رب وفرحة تكون مكتملة بالسعادة العيد فرحة وبهجة يارب دايما الأيام تكون أعياد أهنئ أقاربي بمناسبة عيد .

عيد سعيد علينا وعليكم يا رب ودايما الدعاء وادعوا لوالدي في هذا اليوم ان هذا اليوم يكون سعيد علية في قبرة يا رب وينور قبرة ويجعلها فى ميزان حسناته.

طلعت أتمشى ليلة العيد عشان اشترى ملابس العيد غلطان لكنى كنت بدور عليك عشان أقلك كل عام وانته بخير.

إنّ هذا العيد جاء ناشراً فينا الإخاء نازعاً أشجار حقد صلحاً مهدِي الصفاء أهنئكم بهذا العيد دوماً .

وأشكر فضلكم بين الأنام فلا زلتم مدى الأزمان أنسي ويبقى مجدكم في كل عام.

اسأل من اعد العيد .. وطوى الشهر الفقيد .. يمدكم بعمر مديد.. ويجعل حياتكم عيد سعيــد.