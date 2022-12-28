تراند اليوم : كلمات جميلة عن ليلة عيد الفطر

كلمات جميلة عن ليلة عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر العيد من الأعياد التي أوصانا رسولنا الكريم بإقامتها بعد الانتهاء من شهر رمضان الكريم، حيث يعتبر شهر رمضان الفضيل من الشهور المباركة التي يطهر فيها المسلمون من الخبائث، وتغسل فيها قلوب المؤمنين من الصغائر والذنوب، فالله عزوجل يغفر لعباده الذنوب ويعطي الحسنات والبركات في هذا الشهر الفضيل، حيث يستغل المسلمين هذه الشهر الفضيل في التقرب من عرش الرحمن بالطاعات والأعمال الطيبة، حيث يختتم المسلمين هذا الشهر بالأعياد لما انجز فيه المسلمين من أعمال طيب وصدقات طوال الشهر الفضيل، فمن خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم كلمات جميلة عن ليلة عيد الفطر.

عبارات جميلة عن عيد الفطر

أجمل العبارات والكلمات التي صغناها لكم في أخر الشهر الفضيل، لتكون نبراسا لكم لإدخال السرور علي الأخرين وتهنئتهم بحلول العيد السعيد، وكل عام وأنت بألف خير.

ﻗَﻄٌﺮﭐﺕُ ﭐﻟﻤﭑﺱً ﺃﻛﺘُﺒّﻬﭑ

ﻭِﺑّﻌﻮِﺩُ ﭐﻟﻤﺴًﻚ ﺃﻃٌﻴّﺒّﻬﭑ

ﻭِﺑّﺨٌﻴّﻂٌ ﭐﻟﺤًﺐّ ﺃﻧٌﺴًﺠَﻬﭑ

ﺑّﺠَﻮِﭐﻫﺮ ﭐﻟﺬٌﻫﺐّ ﺃﻏّﻠﻔُﻬﭑ

ﺑّﻜﻞ ﭐﻟﺸّﻮِﻕَ ﺃﺧٌﺘُﻤﻬﭑ

ﻭِﭐﻟﻰ ﻛﻞ ﭐﻟﺤًﺒّﭑﻳّﺐّ ﭐﺭﺳًﻠﻬﭑ

ﻛـــــــــﻞ ﻋــــﺄﻡ ﻭِﺃﻧٌﺘُــــــــﻡ ﺑّﺨٌﻴّـــــــــﺭ.

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد .. أنا عيدي والله .. لما أشوفك إنت سعيد

تضيق شرايني وتنسد أوردتي وتختنق أهاتي عندما يراودني شعور أن العيد سيأتي ولن تكون بجانبي.

رضي الله عنك وأرضاك

وهداك وأغناك وعافاك وشفاك

ووفقك لخير الدعاء

وأجاب لك الرجاء

وأحبك بلا ابتلاء

وجعلك ساعياً للخير

مؤثراً في الغيْر

وكل عام وانت بخيْر

طول العمر تتهني وبحلو العيد تتغني

الفرح مش وسعاني وبحلو العيد بقلك كل عام وانت بألفين خير

صورتك في خيالي شغلاني دمك يجري في عروقي وشرياني

ياللي من قلبي أقرب بكثير وكل عام وانت لقلبي حبوا الوحيد.

وحشني اوي نفسى اشوفكوا واسمع صوتكوا هتوحشنى اوى وكل سنة وانتوا طيبين دايما يا رب كدة وعيد فطر سعيد عليكم وعلي.

أهنيك بحلول عيد الفطر المبارك وعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

أنا ما أقول كل عام و أنت بخير لكن أقول أنت الخير لكل عام.

سلامي لأحبابي بحب اهنيكوا وقلكوا عساكم من عواده يا رب.

عيد يا عيد يا عيد نورت البيت يا عيد هلا بيك ومرحبا.

كل عام وانتم بخير وعيد سعيد لعيونك يا عسل.