تراند اليوم : ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول مباشر HD بث مباشر كريستال بالاس ضد ليفربول مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

مباراة ليفربول مباشر ليفربول مباشر كريستال بالاس ضد ليفربول مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر ليفربول يحاول أن يظفر بثلاث نقاط جديدة في مشواره نحو الحفاظ علي المركز الثاني الذي نجح بإكتسابه بفضل تعثرات المنافس نادي تشيلسي، ولكن هذه المرة الفريق يطمح في إضافة علامة كاملة من أجل مواجهة الضغوطات الكبيرة، فهل ينجح الفريق بالتفوق علي حساب نادي كريستال بالاس العنيد، أم يكون هناك تعثر جديد يسمح للخصوم، خاصة أن المنافس لديه نتائج إيجابية ضد الكبار.

ليفربول في المواجهة الماضية نجح في التفوق علي حساب نادي برينتفورد، وذلك بثلاثة أهداف دون رد في لقاء لم يشهد تواجد الثلاثي الأفريقي عن هذه المواجهة القوية، وسجل الأهداف كلا من فابيو هنريكي وتشامبرلين ومينا مينو.

كريستال بالاس يحاول أن يضع عينه نحو تحقيق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره المحلي، فهل ينجح بالتفوق علي حساب نادي ليفربول من أجل إضافة نتيجة إيجابية طال إنتظارها بعد أن وقع الفريق في براثن النتائج السلبية الأخيرة، والتي فشل فيها بتحقيق العديد من المكاسب، خاصة أن مركزه تراجع بصورة كبيرة أيضا وبات مهدد بشكل كبير نحو التواجد في مناطق الخطر.