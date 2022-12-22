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تراند اليوم : جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 .. جدول امتحانات تانيه ثانوي 2022

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أعلنت وزارة التربية المصرية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 التي تبدأ من تاريخ 23 كانون أول (يناير) وتنتهي في 3 فبراير 2022.

وننشر لكم في الخليج 365 " جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 " وفقاً صورة وكتابة كما أعلنته وزارة التربية المصرية:

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الأحد الموافق 23 يناير 2022

امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9 حتى 12 لمدة 3 ساعات.

بالإضافة لامتحان مادة تطبيقات من الساعة 30: 12 حتى الساعة 3 لشعبة العلمي فقط لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وكذلك مادة الجغرافيا: من الساعة 30: 12 حتى الساعة 30:2 للشعبة الأدبية فقط لمدة ساعتين.

الثلاثاء 25 يناير 2022

ويقوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 بأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9 صباحاً حتى 12 لمدة 3 ساعات.

الأحد 30 يناير 2022

فيما ينطلق امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 للشعبة العلمي والأدبي معاً من الساعة 9 حتى 12 لمدة 3 ساعات.

بالإضافة لامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية فقط من الساعة 30: 12 لمدة ساعتين.

وأيضاً يشتمل اليوم ذاته أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية فقط من الساعة 12:30 حتى 2:30 لمدة ساعتين.

الثلاثاء 1 فبراير 2022

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9- 11 لمدة ساعتين.

وكذلك امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية فقط من الساعة 11:30 حتى 1:30 لمدة ساعتين.

بالإضافة لأداء امتحان مادة التاريخ من قبل طلاب الشعبة الأدبية فقط من الساعة 11:30 حتى 1:30 لمدة ساعتين.

الخميس 3 فبراير 2022

ويختتم الطلاب أداء امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2021/ 2022 يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 بأداء امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9- 11 صباحاً لطلاب الشعبة العلمية فقط لمدة ساعتين.

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9- 11 صباحاً.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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