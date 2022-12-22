تراند اليوم : جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 .. جدول امتحانات تانيه ثانوي 2022

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أعلنت وزارة التربية المصرية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 التي تبدأ من تاريخ 23 كانون أول (يناير) وتنتهي في 3 فبراير 2022.
وننشر لكم في الخليج 365 " جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 " وفقاً صورة وكتابة كما أعلنته وزارة التربية المصرية:
الأحد الموافق 23 يناير 2022
امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9 حتى 12 لمدة 3 ساعات.
بالإضافة لامتحان مادة تطبيقات الرياضة من الساعة 30: 12 حتى الساعة 3 لشعبة العلمي فقط لمدة ساعتين ونصف الساعة.
وكذلك مادة الجغرافيا: من الساعة 30: 12 حتى الساعة 30:2 للشعبة الأدبية فقط لمدة ساعتين.
الثلاثاء 25 يناير 2022
ويقوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 بأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9 صباحاً حتى 12 لمدة 3 ساعات.
الأحد 30 يناير 2022
فيما ينطلق امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 للشعبة العلمي والأدبي معاً من الساعة 9 حتى 12 لمدة 3 ساعات.
بالإضافة لامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية فقط من الساعة 30: 12 لمدة ساعتين.
وأيضاً يشتمل اليوم ذاته أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية فقط من الساعة 12:30 حتى 2:30 لمدة ساعتين.
الثلاثاء 1 فبراير 2022
ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9- 11 لمدة ساعتين.
وكذلك امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية فقط من الساعة 11:30 حتى 1:30 لمدة ساعتين.
بالإضافة لأداء امتحان مادة التاريخ من قبل طلاب الشعبة الأدبية فقط من الساعة 11:30 حتى 1:30 لمدة ساعتين.
الخميس 3 فبراير 2022
ويختتم الطلاب أداء امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2021/ 2022 يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 بأداء امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9- 11 صباحاً لطلاب الشعبة العلمية فقط لمدة ساعتين.
فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9- 11 صباحاً.