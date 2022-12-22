تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد والتشي مباشر بث مباشر ريال مدريد يلا شوت

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ويتجدد اللقاء بين ريال مدريد والتشي مرة أخرى بعد مرور أقل من أسبوع واحد، حيث تواجها الأربعاء الماضي في مباراة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا وفاز بها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد حين تمكن من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز وحسم بطاقة التأهل.

ويسعى فريق ريال مدريد إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الاسباني وجميع المسابقات بعد أن تمكن من الفوز بآخر 5 مباريات على التوالي أمام؛ ألكويانو، فالنسيا، برشلونة، أتلتيك بيلباو وإلتشي.

ويأمل ريال مدريد في الاستمرار على طريق الانتصارات وجمع مزيد من النقاط طوال الموسم مباراة بعد الأخرى، حيث سيسعى الميرنجي إلى استعادة التتويج بلقب الدوري الاسباني مرة أخرى بعدما ذهب اللقب إلى جاره أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي.