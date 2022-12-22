تراند اليوم : بث مباشر الغابون .. بث مباشر الغابون وبوركينا فاسو بث مباشر مباراة الغابون وبوركينا فاسو اليوم مباشر مباراة الغابون اليوم مباشر

بث مباشر مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون اليوم الاحد Burkina Faso Vs Gabon يلا لايف في اطار مباريات الدور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب بوركينا فاسو مع نظيرة منتخب الجابون في منافسات الدور الاخير للمجموعات في كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب ليمبي ستاديوم، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز الجابون واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة الجابون وبوركينا فاسو علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق عادل خلو في تمام الساعه السادسة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه السابعة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة بوركينا فاسو والجابون اليوم

منتخب بوركينا فاسو هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار الجولة الاولي من الدور الـ16 من مباريات كأس الأمم الأفريقية، منتخب بوركينا فاسو لم يستطيع تحقيق الأنتصار في لقائة في الجولة الثالثة والاخيرة من مرحلة المجموعات حيث التقي امام نظيرة منتخب إثيوبيا يوم الاثنين الماضي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم وحاليا يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في مجموعتة الاولي برصيد اربع نقاط وذلك لتحقيق الأنتصار في مباراة وتعادلة في مباراة وخسارتة في الاخري، واليوم سوف يدخل منتخب بوركينا فاسو الدور 16 وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار لمحاولة الوصول الجولة الثادمة والاستمرار في البطولة.

مباراة بوركينا فاسو والجابون اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب الجابون هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب بوركينا فاسو، المنتخب الجابوني لم يحالفة الحظ في الأنتصار في لقائة في الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث التقي امام نظيرة منتخب المغرب وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدفين لكل منهم، ولم يستطيع تحقيق الانتصار أيضاً في مباراة الجولة الثانية حيث التقي مع نظيرة غانا يوم الجمعة وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم، ويحتل منتخب الجابون حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط، منتخب الجابون سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار الثاني له في البطولة للتأهل للدور القادم.