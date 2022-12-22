تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر ماتش ليفربول مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم الأحد Crystal Palace Vs Liverpool يلا لايف في اطار مبارايات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وسوف تقام مباراة فريق ليفربول مع نظيرة فريق كريستال بالاس علي ارضية ملعب سيلهرست بارك، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين نهائي الدوري الانجليزي، وسوف تبدأ اليوم مباراة كريستال بالاس وليفربول علي قناة beIN Premium 1 HD مع المعلق خالد الحدي في تمام الساعه الرابعة مساءاً بتوقيت القاهره والساعه الخامسة مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

فريق كريستال بالاس هو الطرف الاول وصاحب ارضية ملعب مباراة اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الـ 23 من منافسات الدوري الانجليزي، يسعي فريق كريستال بالاس الي تحسين مركز في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك بعد هبوطة الي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقاط جمعهم بعد ان لعب 21 مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في تسعة مبارايات وخسر سبع مباريات خلال مشوارة في الدوري، لم يستطيع كريستال بالاس تحقيق الانتصار في اخر مباراة لة خلال الدوري الانجليزي حيث التقي بنظيرة برايتون يوم الجمعة الماضية وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق ليفربول وهو الطرف الثاني والضيف في مباراة اليوم خلال الجولة 32 من مباريات الدوري الانجليزي مع نظيرة كريستال بالاس، فريق ليفربول حالياً هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد خمسة واربعون نقطة حصل عليهم بعد ان لعب واحد وعشرون مباريات واستطاع الفوز في ثلاثة عشر مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر مباراتان قبل لقاء اليوم، ليفربول استطاع الانتصار في اخر مبارايات الدور نصف النهائي من مبارياتكأس الرابطة الانجليزية حيث التقي مع نظيرة آرسنال يوم الخميس الماضي وتغلب علية بنتيجة هدفين دون رد.