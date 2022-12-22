تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد والتشي بث مباشر مباراة ريال مدريد والتشي بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد والتشي بث مباشر مباراة ريال مدريد والتشي بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ويحاول الملكي في مواجهة مكرر ضد نادي إلتشي من أجل تحقيق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره علي حساب المنافس، فهل ينجح بالتفوق علي حساب نادي إلتشي الصعب، والذي تفوق عليه منذ أيام قليل بصعوبة شديدة، وذلك بعد التعادل معه في الوقت الأصلي، ونجح اللاعب هازارد في إحراز هدف الإنتصار والتأهل علي حسابه في كأس ملك إسبانيا، فهل ينجح الفريق بالعودة للإنتصارات من جديد.

الريال في آخر مواجهاته نجح في إكتساح نادي فالنسيا، وذلك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل الأهداف كلا من كريم بنزيما عن طريق ركلة جزاء وهدف آخر، بينما سجل فينيسيوس جونيور هدفين.

من جانبه نادي إلتشي يحاول أن يخرج بنتيجة إيجابية ثمينة في مشواره علي حساب الريال، وذلك من أجل خطف ثلاث نقاط هامة في مشواره من أجل النجاة من الهبوط خاصة أنه في مراكز متأخرة، فهل ينجح بالتفوق علي حساب المنافس أم لا، خاصة أن الفريق في آخر مرحلته نجح بحصد العلامة الكاملة في آخر مواجهتين.