تراند اليوم : سبب تأخر الدورة الشهرية .. اسباب تاخر الدورة الشهرية عند العزباء والمتزوجة

يشغل سبب تأخر الدورة الشهرية الكثير من الفتيات العزباوات والنساء المتزوجات لما له من دلالات عديدة تدل على وضع خاص عند المرأة أحياناً يرتبط بأمر محزن أو خبر سعيد، و سبب تأخر الدورة الشهرية يرجع للعديد من الأسباب وفقاً للعديد من الأطباء والعلماء، ويختلف من المرأة العزباء والمتزوجة، ونبدأ معكم في الخليج 365، في سبب تأخر الدورة الشهرية عند العزباء والذي يعود لحدث موجات من القلق الناتجة عن مشاكل اجتماعية أو مناسبة أو امتحان مدرسي وجامعي، أو خلل هرموني، أما النساء المتزوجات فيرتبط سبب تأخر الدورة الشهرية إما بحدث نوع من التوتر حول إمكانية حدوث الحمل من عدمه، أو تناول أدوية قد تؤثر على الدورة الشهرية، أو حدوث حمل فعلاً.

ما هي الدورة الشهرية

الدورة الشهرية، وهي(Menstruation)، هي عبارة عن مجموعة من التغيرات الشهرية، وهذه التغيرات تخص جسم المرأة فقط. وهي إشارة لبلوغ المرأة. حيث أن الدم الموجود في بطانة الرحم يبدأ في النزول. وفي هذه الفترة تصاحبه أعراض تختلف من أنثى للأخرى.

كما أن الدورة الشهرية عبارة عن مؤشر يفيد ببلوغ المرأة، وبقدرتها على الحمل. حيث أنه عندما تبلغ الفتاة فإن دم الدورة الشهرية يبدأ بالنزول.

موعد الدورة الشهرية

تختلف الفترة التي تبدأ فيها الدورة الشهرية عند الفتيات، وعند المرأة. حيث أنها تبدأ في فترة تتراوح ما بين 12 إلى 14 عام. وتختلف بين كل فتاة وأخرى، وتحدث للنساء في كل ثمانية وعشرين يوما تقريبا في المتوسط الطبيعي للنساء. ولكن هناك نساء تتراوح فترة الدورة لديهم أربعة وعشرون يوما، ومنهم من تتراوح ما بين خمسة وثلاثون يوما.

والانتظام في الدورة الشهرية دلالة على أن صحة الجهاز التناسلي مناسبة، لدى هذه المرأة. كما أن غزارة نزول الدم تختلف من امرأة لأخرى، وعدد أيامها يختلف من مرأة لأخرى. وعد الانتظام فيها قد يحتاج متابعة طبيبة نسائية.

سمات الدورة الشهرية

الدورة الشهرية موجودة لدى كل النساء، لكنها تختلف من مرأة لأخرى. من حيث غزارتها ومدة نزولها. كما أن هناك نساء تتراوح فترة الدورة الشهرية لديهم من ثلاثة أيام، إلى خمسة أيام. وهناك نساء دورتها الشهرية ما بين سبعة أيام إلى ثمانية أيام.

ومن الطبيعي أن تكون دماء الدورة الشهرية على نفس الوتيرة. وهذا يرجع إلى العديد من العوامل المختلفة التي ترتبط بجسم المرأة وصحتها.

أعراض الدورة الشهرية

قبل بدء موعد الدورة الشهرية، توجد العديد من الأعراض التي من الممكن أن تشعر بها المرأة، وتختلف هذه الأعراض من مرأة لأخرى. ومن بين هذه الأعراض المختلفة، ما يلي من أعراض:

الشعور بالألم، وممكن أن يكون في أسفل البطن، والظهر.

كما أن الحالة النفسية للمرأة تتغير.

أيضا فإن رغبة المرأة في النوم تزداد.

كما أنه قد تظهر بعض الحبوب في الوجه لدى بعض النساء، قبل نزول دم الحيض.

أيضا قد تصاب بعض النساء بألم في الثدي.

وممكن أن تؤثر فترة الدورة على المرأة ببعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، قد يكون انتفاخات أو غازات، أو إمساك أو إسهال.

وجراء تغير هرمون الاستروجين في الجسم، تنتج بعض الآلام في الرأس.

ولدى بعض النساء قد تحدث انتفاخات في الجسم.

الدورة الشهرية والحمل

يعتبر وجود الدورة الشهرية لدى المرأة يعني فرصة حدوث حمل. حيث أن كل مرأة يوجد في جسمها مبيضان، كل مبيض فيه عدة بويضات، لها حجم صغير، وهناك فترة إباضة للمرأة في كل شهر، وهي من اليوم الحادي عشر من بداية الدورة الشهرية. حتى اليوم الحادي والعشرين من بداية الدورة الشهرية. وتعتبر هذه الفترة هي الإباضة، أو التبويض.

وقد يحدث الحمل في فترة التبويض، عندما يتم تخصيب البويضة مع الحيوان المنوي. وفي حال حدوث هذه العملية قد تظهر على المرأة علامات مثل علامات الحيض. وهناك نساء لا تظهر عليهن أي علامات أبدا.

أسباب تأخر الدورة الشهرية للمتزوجات

توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي لتأخر الدورة الشهرية لدى المرأة. حيث أن هذه الأسباب تكون على الأغلب للمتزوجات، واللاتي تتأخر عليهن الدورة الشهرية:

من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية لدى المتزوجات هو التوتر والقلق. وقد تعود إلى طبيعتها عند زوال هذا المؤثر.

كما أن التغيير في روتين الحياة من أهم الأسباب بتغير الدورة الشهرية، مثل تغيير النظام الغذائي.

أيضا قد تتأثر الدورة الشهرية باختلاف وزن المرأة. حيث أن الزيادة في الوزن لها أثر على عد انتظام الدورة الشهرية.

كذلك فإن تناول حبوب منع الحمل له أثر في تغير الدورة الشهرية لدى المتزوجات.

كما أنه من أهم الأسباب الطبيعية لتغير الدورة هو حدوث الحمل. وتصاحبه بعض الأعراض: (منها التعب، والغثيان، والانتفاخ، والتشنجات).

أيضا فإنه قد تؤدي بعض الأدوية لتغيرات في الدورة.

أيضا فقد تنقطع الدورة عن بعض المتزوجات، نظرا لمرورها بمرحلة سن اليأس مبكرا.

أخيرا قد تكون التغيرات بسبب بعض الأسباب الصحية، ومنها التكيس في المبايض أو مشاكل في الغدة الدرقية.

أمور تؤثر على الدورة الشهرية لدى المرأة

يمكن أن تتأثر الدورة الشهرية لدى المرأة بشكل عام سواء متزوجة أو غير متزوجة بسبب العديد من الأمور، ومن أهم هذه الأمور التي تتأثر بها الدورة الشهرية هي:

الحالة النفسية، والتي لها تأثير كبير على انتظام الدورة الشهرية. كما أنه عند اتباع حمية غذائية معينة، فإنها قد تكون سبب في التأثير على الدورة الشهرية. أيضا فإن القيام ببذل مجهود شديد فإنه يؤدي لتغيرات في الدورة الشهرية.

متى تتوقف الدورة الشهرية؟

تنقطع الدورة الشهرية وتتوقف عن المرأة في حالة حدوث الحمل. كما أن عدم نزول الدم، وتوقف نزول الدورة يعني أن هناك حمل. ثم إنها بعد ذلك تعود مجددا بعد الولادة. أما في حال الوصول لسن اليأس عند عمر 45 فما فوق، فإنه قد يكون انقطاع الدورة عند الوصول لسن اليأس. ولا يمكن أن يحدث أي حمل بعدها أبدا.

سبب تأخر الدورة الشهرية للعزباء

تواجه بعض الفتيات عدة مشاكل متعلقة بالدورة الشهرية ، حيثُ يحصل بعض الاضطرابات و المشاكل لدى الفتيات بسبب تأخر الدورة الشهرية لدى الفتيات ، حيثُ إن أشار العديد من الأطباء المختصون في هذا المجال بان في حالة تأخر الدورة الشهرية من 5 أيام إلى 7 أيام حيثُ يمكن القول عنها بانها في حالة فترات متأخر ، و لكن في حالة مرور تأخير الدورة الشهرية لمدة عشرة أيام عن موعد نزول الدورة الشهرية وقتها يمكن للفتاة العزباء الشعور بالقلق حينما من الممكن ان تكون حامل ، لذلك توجد عدة أسباب لتأخر الدورة الشهرية لدي الفتاة العزباء:

اولاً السفر المستمر والتغير المستمر في الجدول الزمني لدي الفتاة قد يساعد ذلك على تأخير الدورة الشهرية.

ثانياً الإجهاد النفسي و الجسدي يعتبر هو عدو شرس لجسم الإنسان ، و حيثُ يساعد بشكل كبير الإجهاد النفسي و الجسدي إلى تغير و تأخر الدورة الشهرية لدي الفتاة العزباء.

ثالثاً التغير الشديد في الوزن حيثُ إن التغير الشديد في الوزن لدي الفتاة العزباء قد إلى تأخير الدورة الشهرية ، بحيث إن فقدان الوزن المفاجئ او زيادة الوزن قد يؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية.

رابعاً ظهور متلازمة مرض تكيس المبايض حيثُ تعتبر متلازمة تكيس المبايض من أكثر المشاكل الصحية التي قد تواجه الفتاة العزباء وبالتحديد في سن الولادة، وأيضاً هي سبب أساس في تأخير الدورة الشهرية.

خامساً الغدة الدرقية حيثُ إن الغدة الدرقية تقوم بتنظيم الغدة الدرقية عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، حيثُ حينما تفقد الفتاة توازنها فإنها تؤدي إلى اختلال التوازن في إنتاج الهرمونات في جسم المرأة مما يؤدي ذلك إلى تأخير الدورة الشهرية

سادساً الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية الشديدة او الأمراض المزمنة قد تودي جمعيها إلى إجهاد الجسم و التي قد تؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية لدى الفتاة

سابعاً النظام الغذائي لدي جسم الفتاة العزباء ، حيثُ يعتبر النظام الغذائي السيئ هو من أكثر المشاكل الصحية التي تساهم في تأخير الدورة الشهرية لدي المرأة.

ثامناً لعب تمارين رياضية بكثرة ، حيثُ تعتبر التمارين الرياضية مفيدة لجسم الفتاة العزباء ، حيث إن ممارسة الرياضة لدي الفتاة العزباء و لمدة ثلاثين دقيقة إلى ستون دقيقة أمراً مفيد للصحة.

كيف انزل الدورة الشهرية إذا تأخرت

تواجه العديد الفتيات العزباوت العديد من المشاكل الصحية و التي قد تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية لدي الفتيات ، او ظهور بعض الأسباب التي تؤدي على تأخر الدورة الشهرية لدي الفتيات العزباوت ، حيثُ قد تتساءل الفتيات حينما تتأخر لديها الدورة الشهرية ، كيف يمكنها بأن تنزل الدورة الشهرية إذا تأخرت لها ، حيثُ يمكن إنزال الدورة الشهرية في حالة تأخيرها اللجوء إلى هذه الطرق:

أولاً البابايا الخام يعتبر هذا العلاج من العلاجات القديمة والتي كانوا البشر يستخدموها بكثرة.

ثانياً الصبار تمتلك ورقة الصبار الجل الأبيض الذي يتواجد تحت الجلد السميك للورقة.

ثالثاً لعب التمارين الرياضية.

رابعاً ممارسة أنشطة الاسترخاء.

خامساً يساعد شرب الكثير من السوائل لتخفيف انتفاخ البطن على إنزال الدورة الشهرية.

سادساً إن تناول نظام غذائي صحيح ومتوازن قد يساعد على تحسين صحة الجسم و مستوى الطاقة.

سابعاً النوم لمدة لا تقل عن ثماني ساعات.

اسباب تأخر الدورة الشهرية

هنا سنتعرف وإياكم على سبب تأخر الدورة الشهرية، وعلى أعراض الخلل الهرموني إن كان موجودًا، وهل سبب تأخر الدورة الشهرية طبيعي أم لا.

من العوامل المعروفة والأكثر شيوعًا هي القلق والتوتر، حيثُ يؤثر هذا العامل على صحة الانسان بشكل عام، ويؤدّي إلى اضطرابات في معظم أجهزة الجسم.

زيادة الوزن، حيثُ أن الفتاة التي تُعاني من زيادة في وزنها، يكون لديها زيادة في إفراز بعض الهرمونات، وهذا يؤدّي إلى تأخر عملية التبويض، وبالتالي تأخر الدورة الشهرية.

النحافة الشديدة، فإنّ النحافة الزائدة تؤدّي إلى فقر في الدم، وخلل في إفراز الهرمونات المسؤولة عن الدورة الشهرية، ويؤدّي ذلك إلى إحداث خلل في وقت الدورة الشهرية.

نزلات البرد والأمراد الفايروسية المُعدية تؤدّي إلى تأخر الدورة الشهرية أيضًا.

الرياضات العنيفة.

من الممكن أن يكون سبب تأخر الدورة الشهرية بسبب خلل في إفراز الغدة الدرقية.

علاج تأخر الدورة الشهرية

من الممكن أن يتمّ علاج الخلل في موعد الدورة الشهرية إن كان هذا الخلل ناتج عن النقص في أفراز بعد الهرمونات أو الزيادة فيها، ولكن من خلال زيارة الطبيب المختص وإجراء بعض التحاليل المطلوبة للتعرف بشكل دقيق على سبب تأخر الدورة الشهرية.

وهناك بعض الأمور التي يجب اتّباعها لعلاج تأخر الدورة الشهرية الذي لا علاقة له بالهرمونات وهي:

ممارسة الرياضة بشكل مستمر، ولكن يجب ألا تكون رياضة قاسية.

الابتعاد عن التوتر والتغلب على القلق.

تناول غذاء متوازن صحي.

شرب كميات كبيرة من الماء.

المشروبات التي تساعد في الدورة الشهرية

بالرغم من عدم وجود دراسات كافية لإثبات فاعلية الأعشاب والمشروبات في المساعدة على الدورة الشهرية، إلا أن هناك العديد من المشروبات الطبيعية، وخاصة المشروبات العشبية، والتي لها فاعلية عالية في حل مشاكل الدورة الشهرية وعلاج تأخر الدورة الشهرية من خلال دورها في المساعدة على الدورة الشهرية، بالإضافة إلى لما له من فوائد في تنظيف الرحم والتنظيم الهرموني عند النساء، ومن أهم هذه المشروبات ما يلي:

أوراق نعناع طويلة

يعتبر شاي النعناع طويل الأوراق، أو ما يعرف بالشيكر البري، من المشروبات العشبية الفعالة في تسريع الدورة الشهرية، حيث يعمل على تنظيم الهرمونات عند النساء، وبالتالي تنظيم مواعيد الدورة الشهرية. كما يزيد مشروب أوراق النعناع من تدفق الدم أثناء الدورة الشهرية ويخفف آلام الدورة الشهرية.

شاي الشمر

يعتبر شاي الشمر من أفضل المشروبات العشبية المعروفة بأهميته في علاج اضطرابات الدورة الشهرية، حيث يعمل شاي الشمر على تحفيز نزيف الدورة الشهرية، كما يعالج شاي الشمر عسر الطمث، لذلك يعتبر شاي الشمر مشروبًا مثاليًا للنساء اللاتي يعانين من تأخر الدورة الشهرية.

شاي القرفة

شراب القرفة ينظم مواعيد الدورة الشهرية ويساعد على نزولها، وشراب القرفة يساعد على تخفيف تقلصات الرحم ويخفف من آلام الدورة الشهرية، كما يمنع مشروب القرفة الغثيان والقيء المصاحبين للدورة.

شاي البقدونس

يعتبر البقدونس من أكثر الخضروات المفيدة في حالات تأخر الدورة الشهرية، حيث أن شاي البقدونس يحفز الدورة الدموية في الدورة الشهرية، ولكن ينصح بعدم شرب كمية كبيرة من شاي البقدونس حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية.

شاي الزنجبيل

يساعد مشروب الزنجبيل في تقليل دم الحيض وتنظيم الدورة الشهرية، كما أن شاي الزنجبيل يخفف من آلام عسر الطمث، خاصة في الأيام الثلاثة الأولى بعد بداية الدورة الشهرية، بالإضافة إلى دور شاي الزنجبيل في تخفيف الآلام والنزيف المصاحب للدورة الشهرية. دورة.

شاي المريمية

يعتبر شاي الميرمية من أكثر المشروبات العشبية فائدة للنساء بشكل عام، حيث ينظم الهرمونات الأنثوية ويحفز على التقليل من الدورة الشهرية في حالة التأخر أو الصعوبة، كما يساعد شاي المريمية على تنظيم الدورة الشهرية عند النساء المصابات بـ مشكلة سن اليأس، بالإضافة إلى دور شاي المريمية في تقليل الآلام المصاحبة للدورة الشهرية وتخفيف تقلصات الرحم أثناء الدورة الشهرية.

شاي القرنفل

شاي القرنفل من الأعشاب المفيدة للجسم بشكل عام، لما له من خصائص تساعد على تحفيز الجسم لتقليل انقطاع الدورة الشهرية، وتنظيم التمر، بالإضافة إلى كونه مشروبًا عشبيًا مفيدًا. لتسكين آلام الدورة الشهرية.

شاي اليانسون

يعتبر شاي اليانسون من أكثر المشروبات العشبية فاعلية في تسريع نزول الدورة الشهرية، كما أنه يعمل على موازنة الهرمونات عند النساء، لذلك يُنصح المرأة التي تأخرت الدورة الشهرية بشرب اليانسون المغلي لبضعة أيام قبل الدورة الشهرية.

الكركم

يحتوي الكركم على مجموعة من العناصر الغذائية التي تنظم الهرمونات عند النساء، لذلك فهو يعمل على تنظيم الدورة الشهرية وتسكين الآلام والتقلصات بالعسل الأبيض، وينصح بشرب هذا المشروب بانتظام حتى تصبح الدورة الشهرية منتظمة.

الكمون

يساعد الكمون في علاج تأخر الدورة الشهرية لدى النساء اللواتي يعانين من مشكلة الدورة الشهرية، حيث يساعد الكمون في تسريع نزول دم الحيض، ويمكن تحضير الكمون عن طريق نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون في كوب من الماء الساخن وتركه لفترة. بين عشية وضحاها، ويمكن تناولها في الصباح على معدة فارغة.

عصير البرتقال

يعتبر عصير البرتقال من المشروبات الطبيعية الفعالة في تسريع تدفق الدم أثناء الدورة الشهرية، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يسهل الدورة الشهرية ويزيد من إنتاج هرمون الاستروجين عند النساء، لذلك يفضل استخدام عصير البرتقال في الأيام. من الدورة الشهرية.

عصير الجرجير

الجرجير من الخضروات التي لا يعرف الكثيرون فوائدها. يسهل عصير الجرجير الدورة الشهرية. يمكن تحضير عصير الجرجير عن طريق خلط عبوتين من الجرجير مع كوب من الماء أو كوب من الحليب في الخلاط الكهربائي ثم ترشيحها بقطعة من القماش القطني.

نصائح لتسريع الدورة الشهرية

يمكن العمل على تسريع نزول الحيض المتأخر أو المستبقى باتباع سلسلة من النصائح التي تساعد في ذلك، ومن أهمها ما يلي:

– أداء سلسلة من التمارين الخفيفة بشكل منتظم، وخاصة الجري والمشي السريع. يوصى أيضًا بالسباحة والقفز قبل المواعيد المتوقعة للدورة الشهرية.

يفضل تناول وعاء من البابايا أو عصير البابايا الطازج يومياً.

ينصح بتدليك منطقة البطن باستمرار ببعض الزيوت الطبيعية الدافئة مثل زيت الزيتون أو زيت اللافندر.

يمكن تناول بذور السمسم المحمص مع ملعقة كبيرة من السكر البني أو ملعقة كبيرة من العسل الأبيض في الصباح، حيث أن هذه الوصفة فعالة في علاج تأخر الدورة الشهرية.

ينصح بشرب كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الصبار الطبيعي وملعقة كبيرة من العسل بانتظام لتقليل دم الدورة الشهرية.

يساعد التين المجفف المسلوق، عند تناوله بانتظام، في نزول الدورة الشهرية.

الإفراط في تناول عصير العنب أو قصب السكر بشكل يومي.

الابتعاد عن المواقف التي تسبب التوتر والقلق، حيث تتأثر الدورة الشهرية بالحالة النفسية للمرأة.

تناولي بعض الأطعمة التي تساعد على الدورة الشهرية وأهمها التمر والجزر وجميع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.

احرصي على ممارسة الجماع الزوجي بشكل منتظم، حيث يساهم ذلك في تقليل الدورة الشهرية.

أسباب تأخير الدورة الشهرية.

هناك أكثر من سبب يمكن أن يؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية أو استمرارها، وأحيانًا لا تعمل المشروبات العشبية والعلاجات الطبيعية على حل مشكلة تأخر الدورة الشهرية في حال كان التأخير سببًا طبيًا يحتاج إلى علاج ومتابعة طبية. أعلى، ومن أهم الأسباب المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية ما يلي:

الحمل.

الوصول إلى سن اليأس، والذي يمكن أن يكون مبكرًا وغير متوقع.

تكيس المبايض أو تكيسات مختلفة في الرحم.

سرطان المبيض.

فقر الدم أو ما يعرف بفقر الدم.

زيادة الوزن بسرعة أو فقدان الوزن المفاجئ.

القلق أو التوتر أو الاكتئاب.

يمكن أن يكون الحمل خارج الرحم سببًا لتأخر الدورة الشهرية.

خلل في الهرمونات.

خلل في وظيفة الغدة الدرقية.

يمكن أن ينتج تأخير الدورة الشهرية عن بعض التغييرات في الروتين اليومي للمرأة، وخاصة الروتين الرياضي.

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية وحبوب منع الحمل إلى تأخر الدورة الشهرية.

قم بتنزيل الدورة في ساعة واحدة

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تفريغ دورتك في ساعة واحدة، ومن أهم هذه الطرق تناول المواد الطبيعية، ومن أشهرها ما يلي:

الزنجبيل: يمكن شرب الزنجبيل المغلي بالماء بعد تحليته بالعسل، حيث يساعد على الدورة الشهرية ويخفف الآلام.

الكركم: بما أن الكركم يساعد على تنظيم الهرمونات في الجسم ويطهر الجسم، فيمكن تناوله عن طريق شرب الكركم المسلوق بالماء أو الحليب لزيادة قيمته الغذائية.

البقدونس: حيث يشتهر البقدونس بخصائصه التي تساعد على تطهير وتنقية الجسم من السموم، كما أنه يساعد على تنشيط الدورة الشهرية ويمكن تناوله بغلي البقدونس بالماء ثم شربه.

القرفة: هي من الأعشاب المعروفة بتنظيم الهرمونات الأنثوية، وتنشط الجهاز التناسلي، ويمكن شرب القرفة المسلوقة مع الماء بعد خلطها بالعسل.

اليانسون: وهو من الأعشاب التي تزيد الهرمونات الأنثوية عند النساء مما يؤدي إلى انخفاض الدورة الشهرية في حال تأخرها.

كيف تحصل على دورتك الشهرية في يوم واحد

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تحفيز الدورة الشهرية في نفس اليوم الذي تأخرت فيه، وأهمها:

ممارسة الرياضة لأنها تنشط الجسم وتزيد من تنشيط الدورة الشهرية.

ممارسة الجنس إذا كانت المرأة متزوجة لأن هذا يحفز الدورة الشهرية.

القضاء على القلق والتوتر والضغط النفسي الذي قد تتعرض له المرأة ويؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية.

المشي لمدة ساعة أو نصف ساعة بين الحين والآخر، لأن هذا يحفز الدورة الشهرية أثناء النهار.

– تدليك البطن بالزيوت الطبيعية الساخنة كزيت الزيتون حيث يخفف الألم المصاحب للدورة الشهرية ويحفز نزولها.

أشياء لا يجب القيام بها عندما يكون لديك فترة متأخرة

هناك أمور قليلة يجب تجنبها في حالة تأخر الفترة للمساعدة في نزولها، ومن أهمها ما يلي:

تجنب تناول الأطعمة السريعة التي تحتوي على دهون غير صحية واستبدالها بالفواكه والخضروات التي تحتوي على ألياف غذائية مفيدة.

تجنب التدخين وشرب الكحول.

تجنب شرب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر والأعشاب الطبيعية.

تجنب الاستحمام بالماء البارد واستبدله بماء فاتر.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح.

حبوب لتحميل الدورة في غضون ساعة

هناك بعض الحبوب المتوفرة في الصيدليات والتي يمكن أن تتدفق في دورتك الشهرية في غضون ساعة، ومن أهم هذه الحبوب:

الحبوب التي تحتوي على البروجسترون، مثل نوريثيستيرون.

أقراص فيتامين سي.

الأسبرين ومخففات الدم الأخرى.

متى تزور الطبيب

هناك بعض الحالات التي يجب عليك فيها زيارة طبيبك عند تأخر دورتك الشهرية، ومن أهم هذه الحالات: