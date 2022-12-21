تراند اليوم : إليزابيث هيرلي تهاجم الخطوط الجوية البريطانية بعد أن "تقطعت بهم السبل" في أنتيغوا

وكالات- الخليج 365:

حذرت ممثلة هوليوود إليزابيث هيرلي المعجبين بها من "تجنب الطيران" قائلة إنها تُركت "عالقة" في مطار أنتيغوا لأكثر من 12 ساعة عندما تأخرت رحلتها على متن الخطوط الجوية البريطانية.

وعبرت هيرلي عن إحباطها من شركة الطيران البريطانية في سلسلة من التدوينات على موقع تويتر.

واشتكت هيرلي من أنها تُركت "بلا طعام أو ماء" بينما كانت تنتظر في الجزيرة الكاريبية.

وكتبت "الذين تقطعت بهم السبل في مطار أنتيغوا بدون طعام أو ماء أو سيارات أجرة أو فنادق متوفرة بعد. تأخرت الطائرة 20 ساعة".

ورد متحدث باسم شركة الطيران على تغريدتها موضحًا أن بعض الرحلات "تواجه تأخيرات" بسبب "مشكلة فنية في تخطيط رحلاتنا".

وأضاف: "نأسف لتعطيل رحلتك ، ونحن نحقق في هذا الأمر بشكل عاجل حتى تتمكن من السفر في أسرع وقت ممكن".

وبعد ساعة ، شاركت هيرلي تحديثًا قائلة للجماهير إنها "لا تزال عالقة" بدون طعام أو ماء أو فندق.

وكشفت نجمة الشاشة البالغة من العمر 57 عامًا في وقت لاحق أنها ورفاقها في السفر استقلوا في النهاية سيارة أجرة "للهروب من المطار بعد أكثر من 12 ساعة بدون طعام أو ماء # تجنب الطيران."

وسرعان ما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها أصلحت خلل تكنولوجيا المعلومات وأن الخدمات عادت إلى طبيعتها.

وكتبت الشركة على تويتر للركاب المحبطين الذين اشتكوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي : "لقد حلت فرقنا الآن مشكلة مؤقتة أثرت على بعض أنظمة تخطيط الرحلات الطويلة لدينا بين عشية وضحاها ، مما أدى إلى تأخيرات في جدولنا الزمني" .