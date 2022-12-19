تراند اليوم : لن تصدق.. اذا أردت ان تخفض من وزنك إقرأ هذه القصة !!

(الخليج 365)

أثبت مات وهانا كانا أنهما صديقين سعيدين لفترة طويلة. ثم، ذات يوم، طرح مات السؤال المصيري. طبعاً هانا أجابت " نعم "، وقام الاثنان بإعلان خطبتهما. لكنها كانا يخططان لحلم كبير، أرادا أن يكونا أجمل ما يمكن من أجل صور الزفاف.

وهذه الصور سيشاهدها الناس لعشرات السنين فيما بعد. مات كان يريد أن يفقد وزنه الزائد وهانا أرادت مساعدته.

وكانا سعيدين معاً، ولكنهما لم يكونا مرتاحين مع جسميهما. وعندما خطبا، التزما معاً بأن يقوما بتنزيل وزنيهما.

مات كان شيف في مطعم وهذا كان يلعب دوراً في زيادة وزنه. عندما بدأ حميته، كان يزن 115 كلغ.

وبعد سنة، في يوم زفافهما، مات خسر 40 كلغ. هانا خسرت 20 كلغ. من الصعب أن نصدق أنهما نفس الأشخاص، بالكاد يشبهان صورتهما قبل سنة.

وغيٌر الاثنان ببساطة نظامهما الغذائي. في خلال سنة، قاما بالانتقال تدريجياً من نظام غذائي سيء إلى نظام غذائي صحي. قمت بالمقارنة بين الصور عدة مرات للتأكد. حتى طبيب مات تعرف عليه بصعوبة.

مات وهانا بدآ حياتهما الزوجية بقصة ساحرة، يستطيعان أن يروياها لأولادهما بكل فخر.