تراند اليوم : الوزير طارق شوقي يقرر تعيين "المعلقين" بمسابقة العقود المؤقتة 2019

متابعات/ الخليج 365/ كشفت مصادر مقربة من وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقى عن قبول قرار تعيين كل المعلقين الذين اجتازوا اختبار مسابقة العقود المؤقتة 2019.

وأكدت أن قرار الوزارة جاء استجابة لنداءات المتقدمين وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع و لسد العجز الصارخ والكبير الذي تعاني منه مغظم المدارس في جميع المحافظات.

وسوف يتقاضى المعلم راتب شهري يقدر ب1000 جنيها لمدة ثلاثة شهور، كما أكد سيادته في خبر مفاجئ للجميع أن التقديم في المسابقة سوف يكون إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وتتباين التخصصات المطلوبة من محافظة لمحافظة حسب حاجة كل إدارة للمعلمين، وأيضا العدد المطلوب من المعلمين لكل محافظة، حيث تقدم عدد كبير من خريجي الجامعات المصرية للمسابقة حتى تجاوز العدد 300 ألف خريج وخريجة.

الجدير بالذكر أن عدد التظلمات وصلت إلى 3939 تظلما، وأن الامتحان كان فى التخصص، ورسب 36% فى الامتحان، كما اجتاز الامتحان بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة 46 ألفا و940 متقدم بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسبا وراسبة.