تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر الان

موعد مباراة نادى الزمالك ضد نادى مصر المقاصة Zamalek vs Misr El-Maqasa في الدوري المصري، حيث سيحل فريق مصر المقاصة ضيفاً علي ارض ستاد الكلية الحربية في مواجهة فريق الزمالك في المباراة من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري اليوم السبت.

يستضيف فريق الزمالك مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري حيث سيلتقي بفريق مصر المقاصة عي ارض ستاد الكلية الحربية، لقد لعب فريق الزمالك آخر مبارياته قبل هذه المباراة في مواجهة فريق بيراميدز حيث سجل فريق الزمالك ثلاث اهداف احرزها اشرف بن شرقي وعمر السعيد وامام عاشور بينما استقبلت شباكه هدفين لتنتهي المباراة بفوز فريق الزمالك بنتيجة 3-2، لقد لعب فريق الزمالك اثنتي عشر مباراة الي الآن حقق الفوز في تسع مباريات منها بينما تعادل في مباراة واحدة بينما تلقي الخسارة في مبارتين ليحصد بهذه النتائج ثماني وعشرون نقطة ليحتل بهذا الرصيد المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن فريق الاهلي متصدر الترتيب، واليوم سيلتقي بفريق مصر المقاصة حيث سيسعي حامل اللقب فريق الزمالك الي متابعة تحقيق الانتصارات.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق مصر المقاصة ضيفاً علي ستاد الكلية الحربية حيث سيلتقي بفريق الزمالك في مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري، لقد لعب فريق مصر المقاصة آخر مبارياته قبل هذه المباراة في مواجهة فريق بني عبيد حيث سجل فريق مصر المقاصة هدفين بينما تمكن من الحفاظ علي شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز فريق مصر المقاصة بنتيجة 2-0، اما في الدوري المصري فقد كانت آخر مباريات فريق مصر المقاصة في مواجهة فريق البنك الاهلي حيث استقبلت شباك فريق مصر المقاصة هدف واحد بينما لم يتمكن من تسجيل اي اهداف لتنتهي المباراة بخسارة فريق مصر المقاصة بنتيجة 1-0، واليوم سيلتقي بفريق الزمالك حامل اللقب بينما يسعي فريق مصر المقاصة الي تقديم افضل اداء ليتمكن من حصد النقاط من هذه المباراة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد مصر المقاصة

بالنسبة الى تشكيلة نادى الزمالك المتوقعة ضد نادى مصر المقاصة اليوم السبت في المباراة من الجولة الثالثة عشر للدوري المصري فمن المتوقع ان يلعب النادي الزمالك المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: محمد ابو جبل، وفي خط الدفاع:محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، حمزة المثلوثي، وفي خط الوسط: طارق حامد، محمد اشرف روقا، أمام عاشور، اما في خط الهجوم: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، عمر السعيد.